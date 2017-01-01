Manisa'daki cinayet

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde belediye çalışanının öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinde çalışan Ali Sarı'nın (27), Kula'daki hayvan pazarı yakınında ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında evinde gözaltına alınan maktulün arkadaşı K.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kula Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen K.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İlçedeki hayvan pazarı yakınında 19 Mayıs'ta Ali Sarı vatandaşlarca ölü bulunmuştu. Sarı'nın kesici alet darbeleri sonucu öldüğü tespit edilmişti.