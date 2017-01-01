Şüpheliyi yakalamaya çalışan polisin düşen silahı ateş aldı

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, "dur" ihtarına uyulmaması nedeniyle yaşanan arbede esnasında polis memurunun yere düşen silahının ateş alması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu kullanmak suçundan kaydı olduğu öğrenilen Mert Atar (19), Beyazıt Mahallesi Kartal Sokağı'nda polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.
Ekipler, yaşanan kovalamaca sonucu Atar'ı Şükraniye Mahallesi Yılmaz Sokağı'nda yakaladı.
Kelepçe takılmak istenen Atar ile polisler arasında çıkan arbede sırasında bir polis memurunun silahı yere düşerek ateş aldı.
Silahtan çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu Atar ağır yaralandı.
Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Atar, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.