Balkanlarda kulakların pası silinecek

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nin (TÜ) öğretim üyesi ve öğrencilerinden oluşan Balkan Müzikleri Topluluğu Orkestrası, Balkan ülkelerine turne düzenlemeye hazırlanıyor.

TÜ Devlet Konservatuvarı Prof. Dr. Poyraz Ülger Salonu'nda ilk konserini veren orkestra, Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, Kosova, Romanya, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Karadağ'da sahne alacak.

Turne hazırlıklarına müzisyen 2 öğretim görevlisi ve 8 öğrenciyle devam eden orkestra, eserleri Türk müziği enstrümanlarından kanun, ud, ney, kaval, zurna ve davulu kullanarak icra ediyor.

Topluluk danışmanı ve TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Ahmet Hamdi Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orkestranın geleneksel müziğe akademik yorum getirdiğini söyledi.

Konserlerde geçmişi bugünle buluşturacaklarını belirten Zafer, "Balkan üniversiteleri arasında Trakya Üniversitesi'nde kurulan bu topluluk ve orkestrası bir ilktir. Konserlerle hem soydaşlarımızla bir araya geleceğiz hem de Balkan kültürünü yaşayacağız. Orkestradaki müzisyen arkadaşlarımız Balkan müzikleriyle iç içe olan çok değerli sanatçılarımız. İnşallah Balkan ülkelerinde vereceğimiz konserlerde soydaşlarımızla güzel buluşma yaşayacağız." diye konuştu.

Zafer, Balkan turne tarihinin gelecek ay açıklanacağını kaydetti.

-"Soydaşlarımızla bir araya geleceğiz"

TÜ Devlet Konservatuvarı Öğretim Görevlisi ve orkestranın şefi Sela Can Dökmeci ise konserlerde "Arabaya Taş Koydum", "Vardar Ovası", "Çalın Davulları", "Aman Bre Deryalar", "Bülbülüm Altın Kafeste" gibi eserlerin yan sıra farklı Türk müziği eserlerini de seslendireceklerini aktardı.

Balkan turnesi için Balkanlardaki üniversitelerle iletişime geçtiklerini anlatan Dökmeci, şunları kaydetti:

"Edirne, Osmanlı Devleti'ne uzun yıllar başkentlik yaşmış bir şehir. Balkanlar da hem soydaşlarımızın orada olması hem de coğrafi konumu itibariyle önemli yerler. Biz vereceğimiz konserlerle Balkan kültürünü yad ederek soydaşlarımızla bir araya geleceğiz. Edirne'de verdiğimiz ilk konserimize gelen soydaşlarımızdan güzel dönüşler aldık. Bu kapsamda da Balkan turnesi çalışmalarımızı hızlandırdık.

Ayrıca gün yüzüne çıkmamış bazı besteler var bunları notaya döküp konser repertuarına kazandıracağız."