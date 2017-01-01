"Bütün Kadınların Kafası Karışıktır" adlı oyun Gaziantep'te

GAZİANTEP (AA) - İstanbul Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu, "Bütün Kadınların Kafası Karışıktır" adlı oyunu Gaziantep'te sahneleyecek.
Ece Temelkuran'ın yazıp Selen Uçer'in yönettiği oyunda, Deniz Çakır, Füsun Demirel, Zeynep Kankonde, İpek Türktan Kaynak ve Kadir Çermik rol alıyor.
Her türlü baskı altında verilen yaşam mücadelesini sürdüren kadınların kafasındaki sistemli karışıklığın sorgulandığı oyunun konusu şöyle:
"Eşinden ayrılan, son kitabı yeni yayımlanmış yazar Ebru Uysal, buhran geçirmektedir. Evinin balkonundan intihar girişiminde bulunur. Komşuları Perran, ünlü şarkıcı Meltem Kaya ve yardımcısı Aysel, cama çıkarlar ve onu durdurmaya çalışırlar. Ebru'nun isyanı devam ederken yüzleşmeler yaşanacaktır."
Oyun, 24 Mayıs Çarşamba saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.