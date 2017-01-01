ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu

21 Mayıs 2017 Pazar, 10:38
Hatay'da silah kaçakçılığı operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde eş zamanlı yapılan silah kaçakçılığı operasyonunda 946 av tüfeği, çok sayıda kuru sıkı tabanca ile silah malzemeleri ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbarat doğrultusunda, merkez Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde tespit ettikleri 6 farklı depoyu izlemeye aldı.

Uzun süren çalışmaların ardından harekete geçen ekipler, belirlenen depolara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Depolarda ve belirlenen araçlarda arama yapan ekipler, 946 av tüfeği, bin 662 av tüfeği fişeği, 2 tabanca ve bunlara ait şarjör ile 198 fişek, 207 kuru sıkı tabanca, 2 akrep tipi kuru sıkı tabanca, 2 havalı tüfek, 11 ses fişeği, 92 av tüfeği namlusu, 383 dipçik, 13 av tüfeği şarjörü, 88 kundak, 7 av tüfeği gövdesi ile 400 gram "takoz esrar" ele geçirdi.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kentteki en büyük silah kaçakçılığı operasyonu olarak kayıtlara geçtiği bildirilen operasyonda ele geçirilen malzemelerin, yurt içi ve dışında çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere satış için depolandığı öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER
Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

HATAY'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Hatay'da sağanak
YEREL

HATAY'DA SAĞANAK

Yıldırım isabet eden öğrenci hayatını kaybetti
YEREL

YILDIRIM İSABET EDEN ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ
Bedenleriyle &quot;Atatürk imzası&quot; yaptılar
YEREL

BEDENLERİYLE "ATATÜRK İMZASI" YAPTILAR
Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
YEREL

HATAY'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU
Dörtyol'da İtfaiye personelinden kurtarma tatbikatı
YEREL

DÖRTYOL'DA İTFAİYE PERSONELİNDEN KURTARMA TATBİKATI
Antakya'lılar Habib-i Neccar için yürüdüler
YEREL

ANTAKYA'LILAR HABİB-İ NECCAR İÇİN YÜRÜDÜLER
Kaymakam Erkayıran, yamaç paraşütü için yer tespiti yaptı
YEREL

KAYMAKAM ERKAYIRAN, YAMAÇ PARAŞÜTÜ İÇİN YER TESPİTİ YAPTI
EN ÇOK OKUNANLAR
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim itirafçı oldu
GÜNDEM

ADİL ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKAN HAKİM İTİRAFÇI OLDU

 1
  • 2 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 3 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...
  • 4 Gece kulübünde kurşun yağmuru