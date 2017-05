Kuyumcular Hakkari'de "birlik" istedi

HAKKARİ (AA) - EDA TOPCU - Türkiye'deki kuyumcu oda ve dernek başkanları Hakkari'de bir araya gelerek, "Türkiye Kuyumcular Birliği"nin kurulması taleplerine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek çağrısında bulundu. Sektör, birliğin hayata geçirilmesi ile işi ehline vermek, sektörde denetimi artırmak ve kayıt dışını bitirmek istiyor.

Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir başkanlarının da olduğu kuyumcu oda ve dernek başkanları, Türkiye Kuyumcular Birliği toplantılarını Hakkari'de gerçekleştirdi. Üç gün süren toplantılarda başkanlar, önce Van, ardından Hakkari'de esnaf ile bir araya gelerek, bölgeye olan güvenlerini gösterdi, birlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Türkiye'deki kuyumcu oda ve dernek başkanları, geleneksel hale getirdikleri şehir buluşmaları kapsamında İstanbul, Diyarbakır, Antalya ve Trabzon'un ardından bu kez önce Van'ı ziyaret etti, ardından da Hakkari'de bir toplantı düzenledi.

Borsa Gold sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Funda Toprak, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş ve Hakkarili kuyumcu ve iş adamları tarafından karşılanan heyet Türkiye'deki kuyumcu esnafının birlik çatısı altında toplanması talebinde bulundu.

Hakkari Valisi Toprak karşılama töreninde oda başkanlarına bölge hakkında bilgi verirken, şehri ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karşılama töreninin ardından gerçekleştirilen toplantıda oda ve dernek başkanları Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda bir araya gelerek "Türkiye Kuyumcular Birliği"nin kurulmasıyla ilgili çalışmaları değerlendirdi.

Başkanlar, toplantıda yasallaşması için Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'ye sunulan birlik taslağının geleceği ve Meclis’ten geçmesi için izlenmesi gereken yol ve yöntemleri konuştu.





-"İstediğimiz tek şey barış"





Ziyarete öncülük eden İstanbul Borsa Gold Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin Baş, bölgeyle ilgili duyulan güvenlik endişesi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, düzenlenen geziyle farkındalık oluşturmak istediklerini, bölge halkının istediği tek şeyin barış olduğunu söyledi.

"Hakkari'nin İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne ve Trabzon'dan bir farkı yok" diyen Baş, "16 Nisan'la birlikte cennet ülkemizde yepyeni bir sayfa açıldı. Biz de kuyumcular olarak bu yeni sayfaya yeni bir şeyler yazmak ve anlatmak istedik. Hepimiz kardeşiz, ülkemiz bir, vatanımız bir. Bu güzel ülkemizi ileriye götürmek, yüzlerin gülmesini, gülümsemesini sağlamaktır en önemli görevimiz." dedi.





- Kuyumculardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı





İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Norayr İşler konuşmasında Türkiye'nin geride bıraktığı referandum sürecine atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"16 Nisan'dan sonra Türkiye yeni bir yola girdi. Çalışanları ve aileleriyle birlikte 1,5 milyonluk büyük kuyumcu ailesi olarak Türkiyemizin daha güzel yarınlara kavuşması için elimizi taşın altına koymaya hazırız. Sektörün 30 yıllık hayali olan birlik kurma süreci için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Hakkari'den bir çağrı yapmak istiyoruz. Sektörümüzün 30 yıllık hayali olan Türkiye Kuyumcular Birliği’nin kurulması konusunda destek bekliyoruz.

Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bir randevu talebimiz vardı. Biz, daha çok iş, aş sağlamak, ülkemizin 2023 hedeflerine daha büyük katkı sağlamak amacıyla birlik kurmak istiyoruz. İşi ehline vermek, sektörde denetimi artırmak, kayıt dışını bitirmek için birlik olmak istiyoruz. 30 yıldır bu mesleği yapmış ustalarımızın kuyumculuğu bırakarak büfe açmasını, taksici olmasını durdurmak amacıyla bu birliğe ihtiyacımız var."





- Birlik taslağı





Toplantıda verilen bilgiye göre birliğin kurulmasına ilişkin yasa taslağı sektörün yıllardır biriken ve çözüm bekleyen sorunlarına merhem olacak maddeler bütününden oluşuyor. Taslak, TBMM'de yasalaştıktan sonra yürütmenin sağlıklı oluşması için birçok konuda yönetmelikler hazırlanacak. 18 meslek birliğinin kuruluş aşamasında olduğu gibi, tüm oda ve dernekleri şemsiyesi altına alacak olan bir birlik kurulacak.

Taslak uyarınca Dernekler Yasası’na tabi olan kuyumcu dernekleri de odalara dönüşecek ve birlik çatısı altına girecek. Ticaret ve sanayi odalarına üye olan kuyumcular da yeni kurulacak bu yapının içinde temsil edilecek.

Kuyumculara göre, Türkiye Kuyumcular Birliği hayata geçtiğinde tüm Türkiye'de tek ses olmuş ve güçlü yaptırımı olacak bir yapı ortaya çıkacak. Mevcut uygulamada olduğu gibi parası olan herkes, artık kuyumcu olamayacak. Sadece ehil olanlar kuyumculuk yapabilecek.

Kuyumcu mağazalarının da artık belli standartları olacak. İsteyen isteği yerde kuyumcu mağazası açamayacak. Avrupa’da olduğu gibi kuyumcu enflasyonunun önüne geçmek amacıyla nüfus yoğunluğuna göre kuyumcu dükkanı açılmasına izin verilecek. Taslak uyarınca eczanelerde olduğu gibi pazar günlerinde de her mahalle ve semtte "Nöbetçi Kuyumcu" uygulamasına başlanacak.





- Kuyumcuların Van ziyareti





Hakkari öncesi Van'a da bir gezi düzenleyen oda ve dernek başkanları burada esnaf ziyareti gerçekleştirerek, Van Valisi İbrahim Taşyapan ile bir araya geldi. Sektör ile ilgili Vali'ye bilgi veren kuyumcular birlik ve beraberlik çağrısını Van'da da yaptı.

Van Valisi Taşyapan ise ziyaretten çok memnun olduklarını belirterek, "Kuyumcuların birlik çabalarını destekliyoruz, Van'a gelmeleri bizim için çok sevindirici. Ülkemizin her yeri bizim, hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. İstanbul'da bizim, Van'da bizim. Biliyorsunuz ülkemizde terörle ilgili sıkıntılar olsa da vatandaşımızın mal ve can güvenliği önceliğimiz. Bunun için ciddi tedbirler uyguluyoruz. Vatandaşımızın sosyal hayatını etkilemeden, onlara belli etmeden her türlü önlemi alıyoruz." şeklinde konuştu.