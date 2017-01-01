Doğu Anadolu'da sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı

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ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan çevresinde zaman zaman kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman da 40 ila 60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Iğdır'da 12, Tunceli'de 8, Erzincan'da 7, Ağrı'da 6, Erzurum, Ardahan ve Kars'ta 5 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır'da 24, Tunceli'de 21, Erzincan'da 19, Kars'ta 17, Erzurum ve Ağrıda 16, Ardahan'da 14 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, rüzgar ve yağış nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan, dolu, yıldırım ve ulaşımında aksamalar meydana gelebileceğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.