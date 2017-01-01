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Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

21 Mayıs 2017 Pazar, 11:32
Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu

HATAY (AA) - Hatay'da bir minibüste çoğunluğu kadın ve çocuk 51 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir minibüste kaçak göçmen taşındığı bilgisini aldı.

Aracın yerini belirleyen ekipler, Antakya-İskenderun karayolunda seyir halinde bulunan 27 AG 129 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Sürücü ekiplerin "Dur" ihtarına uymayıp kaçmak isterken, Ekinci Mahallesi 41. Sokak'taki zeytin ağaçlarına çarptı.

Aracın sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, minibüs içindeki Suriyeli ve Iraklı 51 kaçak göçmen yakalandı.

- Çamurlu kıyafetler, ayakkabısız çocuklar

Sağanak nedeniyle kıyafetleri çamur içindeki, çoğunluğu kadın ve çocuktan oluşan göçmenlere götürüldükleri Emniyet Müdürlüğünde giyecek ve yiyecek verildi.

Polis ekiplerinin, korku içinde olduğu gözlenen kaçak göçmenleri "Sizler bizim misafirimizsiniz." diyerek sakinleştirmeye çalıştığı görüldü.

Soğuktan üşüyen çocukların çoğunun ise ayakkabısız olduğu görüldü.

Iraklı göçmenler, gazetecilere, 3 gün boyunca yağmur altında dağlarda yürüdüklerini, aç ve susuz olduklarını söyledi. Iraklıların, Musul'un Telafer ilçesinden kaçarak Suriye geçtiği oradan da Altınözü ilçesi Karbeyaz Mahallesi'ndeki Suriye sınırından Türkiye'ye giriş yaptığı öğrenildi.

Kaçak göçmenler, şubedeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.


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