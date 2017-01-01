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SAMSUN (AA) - Türkiye Golf Federasyonu tarafından düzenlenen Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Golf Şampiyonası Samsun'da sona erdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübünde gerçekleştirilen ve 2 gün süren şampiyonada, 11 kulüpten 66 oyuncu mücadele etti.

Şampiyonada erkeklerde Kemer Golf Kulübünden Kerem Tanpolat 158 gross skorla, kızlarda aynı kulüpten Serra Evrengil 166 gross skorla birinci oldu.

Erkekler B kategorisinde ise National Golf Kulübünde Hasan Şekeroğlu 59 stableford skorla, kızlar B kategorisinde ise Kemer Golf Kulübünden Berra Mumcu 69 stableford skorla ilk sırada yer aldı.

Şampiyonada dereceye giren oyunculara ödüllerini, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü Başkanı Kadir Koçak, 2012'de hayatını kaybeden milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun babası Metin Nemutlu ve federasyon sportif direktörü Erol Şimşek verdi.

Ödül töreninde konuşan Ağaoğlu, turnuvanın ilk kez Samsun'da düzenlendiğini belirterek, "Türkiye Gençler Şampiyonası, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için ilk adımı attığı İlkadım ilçesindeki bu sahada daha anlamlı hale geldi. Turnuva bundan sonra sürekli bu sahada yapılacak." dedi.

Ağaoğlu, 2012'den itibaren, elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Aslı Nemutlu adına bu şampiyonayı düzenlediklerini hatırlatarak, kendisini bir kez daha rahmetle andıklarını söyledi.



