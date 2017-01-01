Sığınmacı anneler ile çocukları Türkçe öğreniyor

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AFYONKARAHİSAR (AA) - Farklı ülkelerden Afyonkarahisar'a gelen sığınmacılar için Halk Eğitim Merkezinin öncülüğünde açılan kursta, anneler ve çocuklarına hayatlarını kolaylaştırmak için Türkçe öğretiliyor.

Halk Eğitim Merkezince sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Sahitapa İlköğretim Okulu'nda verilen eğitimlere, çocuklar kadar anneler de yoğun ilgi gösteriyor.

Okulda çocuklara eğitim veren öğretmenlerden Ramazan Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ders bitiminde sığınmacı ailelerin çocuklarına Türkçe öğrettiklerini söyledi.

Eğitimin amacının, hem öğrencilerin derslerinde başarılı olmasının sağlanması hem de günlük hayatların kolaylaştırılması olduğunu bildiren Yüce, "Bu bir okuma yazma kursu değil. Zaman zaman okuma da yaptırıyoruz ama esas amacımız çocuklarımızın burada Türkçeyi öğrenmeleri. Günlük hayatta kullanacakları sözcükleri öğretiyoruz. Mevsimleri, vücudumuzun bölümlerini, burnu, gözü, kaşı, saatleri, haftaları, günleri öğretiyoruz." diye konuştu.

- "Okuduklarını anlamıyorlardı"



Sınıfında yaklaşık 40 öğrencinin dil eğitimi aldığını anlatan Yüce, şu bilgileri aktardı:

"Kursumuz günlük 2 saat olmak üzere haftalık 10 saat sürüyor. Çocukların Türkçe kullanma becerileri gelişiyor. Hatta okuma yazmayı bilen çocuklar var. Okuma yazmayı biliyorlar, okuyorlar ama okuduklarını anlamıyorlardı. Anlamını sorduğunuz zaman bilmiyorlardı. İşte biz bu sözcüklerin anlamlarını onlara açıklıyoruz. Örneğin bir öğrencim geldi bana dizini gösterdi. Ben 'diz' dedim, zaten vücudun bölümlerini anlatmıştım. Saçından başlayarak ayağına kadar hepsini anlattık. Kursumuz 2 Haziran'a kadar devam edecek."

Annelere ders veren öğretmen Semra Türkyener de kursa ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Sınıfında 55 kişinin Türkçe öğrendiğini dile getiren Türkyener, "Hepsi çok istekli, çok gayretli. İki hafta sonra kursumuz bitecek ama seneye de devam etmek istediklerini belirtiyorlar. Türkçelerini daha ileri seviyeye götürmek istiyorlar. Gerçekten devletimize bu konuda müteşekkiriz. Bize her türlü imkanı sunuyor." diye konuştu.

- "Gayet düzgün konuşmaya başladılar"

Türkyener, kursiyerlerin kısa sürede mesafe aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gayet düzgün konuşmaya, okumaya, yazmaya başladılar. Dil bilgisi konusunda biraz sıkıntımız var. Onu da inşallah seneye kursumuzu daha uzun süreye yayarak gideririz. İletişim açısından çok faydasını görüyorlar. İki kişi arasında karşılıklı diyalog çalışması yaptırıyoruz. Hastaneye veya çarşı, pazara, bir alışveriş merkezine gittikleri zaman günlük hayatlarında karşılaşabilecekleri en gerekli diyalogları kurmaları için kendilerine burada eğitim veriyoruz. Gerçekten çok gayretliler. Amacımız hayatlarını kolaylaştırmak. İlk günlerde birbirimiz anlamakta biraz zorlandık ama şimdi gayet güzel iletişim kurabiliyoruz."

Okul Müdürü Mustafa Ünger de kursta Afganistan, Irak, Suriye ve Tacikistan'dan yaklaşık 90 kişinin dil eğitimi aldığına işaret ederek, kursiyerlere yönelik Türkçe ve uyum kurslarının devam ettiğini aktardı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Diktaş, il genelinde sığınmacılar için 25 kurs açtıklarını bildirdi.

Bu kurslara 515 kişinin katıldığına dikkati çeken Diktaş, "Birinci ve ikinci kademe okuma yazma kurslarımız var. Bu kurslardan 5'ine daha önce kurs alıp başarılı olmuş misafirlerimiz katılıyor." ifadelerini kullandı.