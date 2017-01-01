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Adana'da kapkaç zanlıları yakalandı

21 Mayıs 2017 Pazar, 13:12
Adana'da kapkaç zanlıları yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da kent merkezinde meydana gelen 8 kapkaç olayının zanlısı olduğu iddia edilen üç kişi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde gerçekleşen 8 kapkaç olayının zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.

Olayların meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin daha önce çeşitli suçlardan kaydı bulunan Hakan Y. (29), kardeşi Harun Y. (27) ve Tahir G. (27) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin gidebilecekleri yerlerde önlem alan ekipler, 3 zanlıyı merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezi civarında yakaladı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlıların buradaki ifadelerinde suçlamaları kabul ettikleri öğrenildi.

İşlemleri tamamlanan zanlılar, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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