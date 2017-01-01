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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

21 Mayıs 2017 Pazar, 13:24

TRABZON (AA) - Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Arsin ilçesi hastane kavşağında durdurulan bir araçta yapılan aramada, H.'nın üzerinde 243 uyuşturucu hap, 1,10 gram kokain, 4,05 gram esrar maddesi ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan çalışma sonucu şahsın uyuşturucu sattığı belirlenen 2 kişi Arsin ilçesinde, 1 kişi ise Ortahisar ilçesi Değirmendere Mahallesi'nde yakalandı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramada satın aldıkları 52 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan haklarında işlem yapılan şüphelilerden biri emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, diğer 3 kişi ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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