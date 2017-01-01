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MHP Gaziantep İl Başkanlığı Kongresi

21 Mayıs 2017 Pazar, 13:29

GAZİANTEP (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, "MHP, değişen hükümet sistemiyle birlikte çok daha etkin, çok daha güçlü, karmaşık siyasal süreçlere çok daha müdahil olabilecektir. Bunun aksine kim ne söylerse yalandır." dedi.

MHP Gaziantep İl Başkanlığının 12. Olağan Kongresi, Onat Kutlar Salonu'nda toplandı.

İl Başkanı Muhittin Taşdoğan'ın tek aday olduğu kongre, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı.

Burada konuşan Öztürk, MHP'nin özellikle 1 Kasım 2015 genel seçimlerini takip eden süreçte ağır saldırılara ve operasyonlara maruz kaldığını ifade ederek, karanlık güçlerin harekete geçtiğini söyledi.

Partisinin tarihi ve ahlaki duruşuna zarar verilmeye çalışıldığını vurgulayan Öztürk, "MHP, maalesef zorlu ve yıpratıcı günler yaşamıştır. Her türlü fitne, dedikodu yalanlarla davamızı eritmeye kalkışmışlardır. Çok şükür, ülküdaşlarımız, hain tuzak ve tertibatları, iman ve dayanışma ruhuyla etkisiz hale getirmişlerdir." ifadesini kullandı.

MHP tabanının "üç hilal"e her zaman sahip çıktığını belirten Öztürk, şöyle devam etti:

"Sizler üç hilale sahip çıktınız. Şehitlerimizin azız hatıralarına leke sürdürmediniz. Şüphesiz sizler, 'dava adamı nasıl olur?' ispatladınız. Bugün kimsenin gözardı edemeyeceği partimizin siyasal varlığı, Türkiye üzerinde düşünceleri olan herkesin, milletimiz için iyi ya da kötü emeller besleyen her unsurun, mutlaka dikkate almaları gereken kutsal kaynağı olmuştur. Partimizin ulaştığı kuvvet, mevki kolay elde edilmemiştir. Yaşanan hazin olaylar, tuzaklar, sürekli körüklenen yıldırma çabaları, düşmanca üretilen iftira ve çabalar herkesin bildiği gerçeklerdir. Meşakkatler sabırla, tahrikler akılla, çileler heyecanla, engeller, karamsarlık ve umutsuzluklar imanla adım adım aşılarak bugünlere gelinmiştir."

Öztürk, MHP'nin Türkiye için önemli bir değer olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türk milliyetçiliği, gerekirse tıpkı 16 Nisan halk oylamasında olduğu gibi değiştirici vasfını, örtülemez rolünü yerine getirecektir. MHP, değişen hükümet sistemiyle birlikte çok daha etkin, çok daha güçlü, karmaşık siyasal süreçlere çok daha müdahil olabilecektir. Bunun aksine kim ne söylerse yalandır. Partimizin önündeki korkulukları hep birlikte yıkacağız."

Öztürk, daha sonra partiye katılanlara rozet taktı.





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