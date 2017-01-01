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GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Mustafa Bozbağ, "40 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselmeye çok yaklaştık. Hedefimiz play-off sürecinde başarılı olup Giresun halkının bir üst lig hasretine son vermek." dedi.

Bozbağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam deplasmanda karşılaştıkları ve 2-1 kaybettikleri Gaziantep Büyükşehir Belediyespor maçıyla sezonu 6. sırada tamamladıklarını ve play-off oynamaya hak kazandıklarını anımsattı.

Giresunspor'un kısıtlı bütçeye rağmen büyük bir başarıya imza attığını dile getiren Bozbağ, "İnanılmaz bir sezon yaşadık. Sezona ilk 6 hedefiyle girmiştik ve bunu da 34 hafta sonunda başardık. Hedefimizi gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz." ifadesini kullandı.

Play-off sürecinde başarılı olup Giresun halkının 40 yıllık bir üst lige yükselme hayalini gerçeğe dönüştürmek istediklerini belirten Bozbağ, şöyle konuştu:

"40 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e bu kadar yaklaştık. Önümüzde 3 maçlık bir seri var. Biz teknik heyetimiz ve oyuncularımıza güveniyoruz. Hedefimiz play-off sürecinde başarılı olup, Giresun halkının bir üst lig hasretine son vermek istiyoruz."

Bozbağ, yarı finalde Eskişehirspor ile eşleştiklerini, ilk maçı kendi sahalarında oynayacak olmalarının kendileri için avantaj olduğunu ifade ederek, karşılaşmadan iyi sonuçla ayrılmayı istediklerini sözlerine ekledi.



