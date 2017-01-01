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MHP Antalya 12. Olağan İl Kongresi

21 Mayıs 2017 Pazar, 13:56
MHP Antalya 12. Olağan İl Kongresi

ANTALYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Mehmet Günal, "Özümüze dönmemiz, Türk-İslam ülküsüne sarılmamız lazım." dedi.

Günal, Antalya Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleştirilen partisinin 12. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, sadece Antalya'da değil, 41 il merkezinde yapılan kongrelerle çok önemli, sosyal ve siyasi bir olay gerçekleştirildiğini bildirdi. MHP'nin, Türk milletinin umudu ve sigortası olduğunu vurgulayan Günal, bunu kavramadan Türkiye'de siyaset yapılamayacağını savundu.

Parti içine sokulmaya çalışılan fitne hareketlerinin üstesinden geldiklerini ve referandum sürecinde aldıkları kararın ne kadar doğru olduğunun ortaya çıktığına işaret eden Günal, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da oyun kurucu, yönlendirici ve yol gösterici parti olarak üzerimize düşen rolü oynamak görevimizdir. FETÖ operasyonları halen devam ediyor. Bugün itibarıyla AK Parti içinde de olmak üzere siyasi operasyonlarla ilgili bir takım duyumlar geliyor. İnşallah onlar da tamamlandıktan sonra yapısal, ekonomik ve sosyal düzenlemeleri TBMM'den geçirerek, birlik ve beraberliğimizi tescillemek zorundayız."

Senelerdir Irak'ta devam eden senaryonun bir benzerinin Suriye'de de uygulandığını dile getiren Günal, bölgede sürdürdükleri politikaları nedeniyle ABD ve Rusya'yı eleştirdi.

Günal, Türkiye'nin kendinden başka güvenecek kimsesi olmadığını belirterek, "Bizim yeniden birlik olmaya, özümüze dönmeye ihtiyacımız var. Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesi üstüne çıkacak çalışmaları biran önce yapmamız lazım. Özümüze dönmemiz, Türk-İslam ülküsüne sarılmamız lazım." ifadesini kullandı.

Bazı milletvekilleri ve Genel Merkez yöneticilerinin de katıldığı kongrede mevcut başkan Mustafa Aksoy tek aday oldu.

Faaliyet ve mali raporun okunmasının ardından geçilen seçimde 559 delegenin oy kullanması bekleniyor.

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