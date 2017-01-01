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Erzincan'da yüksek kesimlere kar yağdı

21 Mayıs 2017 Pazar, 13:56
Erzincan'da yüksek kesimlere kar yağdı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın en yüksek noktası olan Esence Dağı'na kar yağdı.

Kent genelinde gece boyunca devam eden sağanağın ardından, Üzümlü ilçesindeki 3 bin 549 rakımlı Esence Dağı başta olmak üzere yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kentin en yüksek noktası olan dağın zirvesi ve yüksek kesimlerdeki kar, güzel görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlardan Mehmet Fırat, mayıs ayındaki kar yağışı nedeniyle şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Dün gece, yağmur ve ardından dolu yağdı. Sabah kalktığımızda ise Esence Dağı'nın karla kaplandığını gördük. İnşallah çiftçilerimiz mağdur olmaz." dedi.

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