Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu:

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KONYA (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'nin bir numaralı meselesi kutuplaşmadır, kamplaşmadır. Yarın ülkemiz herhangi bir şekilde dışarıdan bir müdahaleye maruz kalırsa o zaman bizim birbirimize ihtiyacımız var." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi'ne video konferans aracılığıyla bağlandı.

Ekonomi ve dış politikada çok büyük problemlerin olduğunu öne süren Karamollaoğlu, bu problemlerin kısa sürede çözüleceğine dair de bir işaret göremediklerini belirtti.

Karamollaoğlu, devlet imkanlarını elinde bulunduranların, devlet imkanlarını sonuna kadar kendi partilerinin daha fazla itibar görebilmesi için kullandığını ileri sürerek, bunu doğru bulmadığını söyledi.

Demokrasinin eşit şartlarda, siyasilerin yarıştıkları ve millete seslerini duyurdukları bir rejim manasına geldiğini aktaran Karamollaoğlu, şu anda bunu görememekten dolayı üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Karamollaoğlu, ülkenin problemlerini, "partizanca davranarak, meselelere çok dar bir açıdan yaklaşarak" çözmenin mümkün olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin bir numaralı meselesi kutuplaşmadır, kamplaşmadır. Yarın ülkemiz herhangi bir şekilde dışarıdan bir müdahaleye maruz kalırsa o zaman bizim birbirimize ihtiyacımız var. Bundan dolayı da iktidar partisine ve diğer partilere sesleniyorum. Kamplaşmaya sebep olacak tavır ve ifadelerden lütfen herkes vazgeçsin. Ülkemizdeki problemlerimiz belli. Bu problemlerin nasıl çözülebileceği konusunda, düşüncelerini, projelerini ortaya koysunlar. Önümüzdeki günler ve aylar Saadet Partisine duyulan ihtiyacı belli bir noktaya çıkaracak ve önümüzdeki seçimlerde partimiz Türkiye'nin en büyük ve en güçlü partisi haline gelecek."

- "Ümit ederiz ki terörle mücadele başarıyla neticelenir"

Terör sorununda birtakım mesafeler kat edildiğini vurgulayan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Ümit ederiz ki terörle mücadele başarıyla neticelenir. Bunun neticelenmesi için bizim yek vücut olmamız lazım. Bu bölgede emelleri olanlar, bu bölgeyi yeniden dizayn etmek isteyenler ve bu bölgede barışı istemeyenlerin bazı idealleri var. Onu gerçekleştirmek için kendilerine kim yardımcı olursa terörist ya da olmayan ayrımını yapmadan silah ve politik destek veriyorlar. Biz bunu yaşararak görüyoruz ancak bu sözle halledilecek bir mesele değil. Eğer biz sırtımızı bu bölgeyi tanzim etmek isteyenlere dayarsak, o zaman bilelim ki bu bölgenin bölünmesine ve haritaların yeniden çizilmesine engel olamayız. Bizim yıllardır üzerinde durduğumuz bir İslam birliği ideali var. En azından bugün için komşularımızla bir araya gelerek, bu problemleri birlikte çözmenin yolunu aramalıyız."

Kongreye, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mesut Doğan ile Lütfi Yalman, Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ve çok sayıda partili katıldı.