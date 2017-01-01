Marmaris ve Fethiye'de sahiller doldu

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MUĞLA (AA) - Hava sıcaklığının 28 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü Muğla'nın Marmaris ve Fethiye ilçelerinde, yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te sıcak havayı fırsat bilenler sahilleri doldurdu. Turistlerin büyük bölümü sahilde güneşlenirken, bir kısmı da su sporları yaptı. Adrenalin sevenler paraşütle uçmayı ve jetski yapmayı tercih etti.

Fethiye ilçesinde de bazı vatandaşlar, dünyaca ünlü Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ve Kumburnu plajlarında denize girip kumsalda güneşlendi, bazıları da sahildeki kafelerde dinlendi.

Macera tutkunları ise bin 965 rakımlı Babadağ'dan yamaç paraşütü yaparak, Ölüdeniz'in eşsiz güzellikteki manzarasını izleme fırsatı buldu. Yamaç paraşütlerinin gökyüzündeki görsel şovu ise sahilde güneşlenen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.