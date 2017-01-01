MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya:

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ADANA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Allah'a şükür ki bugün MHP Türk siyasetinde dominant faktör haline gelmiştir. MHP olmadan, MHP'nin 'evet' demediği hiçbir şeyin olmayacağı bir siyasi zemin ve ortam oluşmuştur." dedi.

Karakaya, Adnan Menderes Spor Salonu'nda düzenlenen MHP Adana İl Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, FETÖ'nün darbe girişimin Türkiye'yi işgal girişimi olduğunu vurgulayarak, ülkenin dönüşü olmayan bir beladan kurtulması için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Milletimizin ve hükümetin yanındayız." açıklaması yaptığını anımsattı.

Halk oylamasına ilişkin "MHP'nin çıkan oylarda hiçbir katkısı olmadı" şeklindeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Karakaya, "Allah'a şükür ki bugün MHP Türk siyasetinde dominant faktör haline gelmiştir. MHP olmadan, MHP'nin 'evet' demediği hiçbir şeyin olmayacağı bir siyasi zemin ve ortam oluşmuştur." dedi.

2019 'da genel seçimler yapılacağını hatırlatan Karakaya, "MHP, inanıyoruz ki 2019 yılındaki yapılacak ilk genel seçimlerde Allah'ın izniyle hükümetin oluşmasında, Meclisin oluşmasında bugüne kadar olmadığı şekilde bir başarı gösterecektir. MHP olmadan hiç kimse ama hiç kimse bir iktidar hesabı yapamaz." diye konuştu.

Karakaya, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sürecinde MHP'nin ortaya koyduğu tercihin nedenlerini de anlattı.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Baş'ın tekrar aday olmadığı kongrede, MHP Çukurova İlçe Başkanı Sertan Duran tek aday olarak seçime katıldı.