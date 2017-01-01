Cuntacılıkla suçlanan tankçı askerler hakim karşısına çıkacak

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KARS (AA) - Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine karıştıkları öne sürülen dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli 4 üsteğmen, bir teğmen, 2 asteğmen, 8 astsubay, 17 uzman çavuş, 3 uzman onbaşı ve bir onbaşıdan oluşan 28'i tutuklu 36 eski askeri personel, yarın ilk kez hakim karşısına çıkacak.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca, darbe girişiminde bulundukları ve FETÖ/PDY ile ilişkili oldukları iddiasıyla dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli eski üsteğmenler Hacı Ali Altun, Hamza Yıldırımer, Gürhan Aras, Erkan İnan'ın yanı sıra bir teğmen, 2 asteğmen, 8 astsubay, 17 uzman çavuş, 3 uzman onbaşı ve bir onbaşıdan oluşan 28'i tutuklu 36 askeri personel hakkında başlatılan soruşturma bir süre önce tamamlandı.

Hazırlanan 158 sayfalık iddianamenin Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesiyle haklarında dava açılan sanıkların yargılanmasına söz konusu mahkemede yarın başlanacak.

Davanın duruşması Kars Adliyesinde daha önce konferans salonu olarak kullanılan 150 kişilik duruşma salonunda görülecek.

- İddianameden

Davanın iddianamesinde, dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburunda görevli eski üsteğmenler Hacı Ali Altun, Hamza Yıldırımer, Gürhan Aras, Erkan İnan dışında bir teğmen, 2 asteğmen, 8 astsubay, 17 uzman çavuş, 3 uzman onbaşı ve bir onbaşıdan oluşan 28'i tutuklu 36 eski askeri personel "sanık" sıfatıyla yer alıyor.

FETÖ/PDY'nin ortaya çıkışı, örgütün devlet kurumları ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması ile darbe teşebbüsü sırasında yaşananlar hakkında bilgiler aktarılan iddianamede, olay günü kentte yaşananlar ele alınıyor.

İddianamede, karıştıkları suçlar da anlatılan sanıkların "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi, "terör örgütü üyesi olma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep ediliyor.

Ayrıca eski uzman çavuş Ferhat Parlak'ın "kamu malına zarar verme" suçundan 4 aydan 3 yıla, eski uzman çavuş Gökhan Ökmen'in de "korku, panik yaratacak şekilde ateş etme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.