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Uluslararası Arena Aquamasters Şampiyonası

21 Mayıs 2017 Pazar, 15:16
Uluslararası Arena Aquamasters Şampiyonası


MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası, Martı Hotel Açık Su Yüzme Maratonu ile sona erdi.

İçmeler Mahallesi'nde, Muğla Valisi Amir Çiçek'in startını verdiği yarışa, 6 bin metrede 107, 3 bin metrede 250 ve bin 500 metrede 298 olmak üzere toplam 655 sporcu katıldı. Sporcular 3 saat boyunca Marmaris Körfezi'nde kulaç attı.

Şampiyonaya katılan dünyaca ünlü İngiliz açık su yüzücüsü Adam Walker da sporcularla birlikte ısınma hareketlerinde bulundu ve özel yüzücülerle gösteri yaptı.

Muğla Valisi Amir Çiçek, Arena Aqumasters Yüzme Şampiyonası'nı her zaman desteklediklerini ve desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Şampiyonanın Marmaris'te spor turizmini canlandırdığını ifade eden Çiçek, "Bütün sporcularımız mutlu ve güler yüzlü. Memnuniyetleri yüzlerine yansımış. Gelecek yıl daha fazla sporcu ile spor turizmi daha da canlanacak." dedi.

Aquamasters Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Demirel ise şampiyonanın en tempolu gününü yaşadıklarını ve müthiş bir startın verildiğini dile getirdi. Sporcuların bin 500, 3 bin ve 6 bin metrede mücadele ettiğini anlatan Demirel, "Çok değerli ve özel sporcularımız var. Türkiye'yi Rio Olimpiyatları'nda temsil eden Nida Üstündağ gibi değerli sporcularımız Marmaris'te ilk kez yüzdüler. Dünyaca ünlü yüzücü Adem Walker da destek verdi. Bu, Marmaris ve Türkiye'nin uluslararası alanda tanıtımına katkı yapıyor." diye konuştu.

Yüzücüler de Marmaris açık yüzme parkurunun ve denizin çok güzel olduğunu, yüzerken keyif aldıklarını dile getirdi.

Kısa kulvar, açık deniz bayrak ve açık deniz yarışları ile 5 gündür devam eden Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası'na yaklaşık bin 400 sporcu katıldı.

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