Ağrı'da "7. Kutsal Emanetlerimizle Buluşma" etkinliği

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AĞRI (AA) - Ağrı'da, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince yetim çocuklara sahip çıkılması amacıyla bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Kutsal Emanetlerimizle Buluşma" etkinliği yapıldı.

Selahaddin Eyyubi Parkı'ndaki etkinlikte, 'Kardeş Ailem Pikniği' kapsamında çocuklarla bir araya gelen Ağrı İHH İnsani Yardım Derneği üyeleri, çoğunluğu yetimlerden oluşan çocuklar ile piknik yaptı.

Kutsal emanet olarak görülen yetim çocuklara sahip çıkılması amaçlanan etkinlikte, çuval, halat çekme, voleybol ve futbol oynayan çocuklar, davul zurna eşliğinde de halay da çekti.

Ağrı İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Kerem Engin, burada yaptığı konuşmada, dernek olarak kuruldukları günden itibaren kentteki 17 mahallede mağdur, mazlum ve yetimin yanında olduklarını söyledi.

Engin, 7 yıldır bu organizasyonu geleneksel olarak gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Bu organizasyonlara 'Kutsal Emanetler Buluşması' diyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 30 küsur ayette yetimlerle ilgili Allahutaala bizlere sorumluluklar yüklüyor." dedi.

Kutsal emanetler olan yetim çocuklara sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Kerem Engin, şöyle konuştu:

"Kardeşlerimize sahip çıkmaya, onlara destek, ağabey, kardeş olmaya gayret ediyoruz. Dünyanın 130 ülkesinde faaliyet yapan İHH İnsani Yardım Vakfı da şu an düzenli olarak 90 binin üzerinde kutsal emanetimize bakıyor. Dönüşümlü olarak 300-400 bin çocuğa her yıl yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sahip çıkarsak bu kardeşlerimizin içerisinden Ömer Muhtarlar çıkar, kendi bağımsızlık mücadelesini veren, ülkelerinin kurtuluşuna ön ayak olan insanlar çıkar. Hitler de bir yetimdi. Biz yetimlerimize sahip çıkmazsak, dünya ve insanlık tarihine kara bir leke olarak anılan biri de çıkabilir. Bu çocuklara sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur."

Programa, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muhsin Bulut, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Vefa Çelik ile çok sayıda vatandaş da katıldı.

