"Fındıkta makineli hasat maliyeti düşürecek"

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ORDU (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, hibe edilen fındık toplama ve süpürme makinelerinin hasat maliyetini düşüreceğini kaydetti.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ordu Valiliği himayesinde Çiftçiyle El Ele projesi kapsamında geçen hafta bir fındık firması tarafından üreticilere fındık toplama ve süpürme makineleri hibe edildiğini anımsattı.

Henüz 16 çiftçiye verilen makinelerin ilerleyen günlerde daha fazla üreticiye dağıtılmasının planlandığını ifade eden Soydan, "Bu makineler belki 15-20 işçinin yaptığı işi birkaç saat içerisinde gerçekleştirebilecek. Birçok ülkede fındık hasadı makineyle gerçekleştiriliyor. Dünya fındık üretiminin yüzde 70'inin yapıldığı Türkiye'de de artık ürünlerin makineyle hasat edilecek olması son derece önemli bir gelişme." dedi.

Soydan, şu anda işçilerle gerçekleştirilen hasatla fındığın kilogram maliyetinin 9-10 lira seviyesinde olduğu dile getirerek, makinelerle işçilik maliyetinin yüzde 30'a kadar düşeceğine işaret etti.

Ordu'da tarım alanlarının yüzde 89'unda fındık yetiştiriciliği yapıldığına dikkati çeken Soydan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şehrin ekonomisi fındığa dayalıdır. Bu nedenle fındıkta verim ve kaliteyi artırmaya ve maliyetleri düşürmeye yönelik çalışmaları takdirle karşılıyoruz. Fındıkta en önemli maliyetlerden biri de hiç kuşkusuz işçilik maliyetleriydi. Hibe edilen bu makineler ile işçilik maliyetleri en aza düşecek. Ayrıca fındığımız zamanında hasat edilmiş olacak. Fındık silkelenerek yerden toplanacağı için olgunlaşması beklenecek, hem randıman hem de kalite artacak. Böylelikle üreticimiz daha fazla kazanmış olacak. Özellikle erken toplama sonucu meydana gelen aflatoksin oluşumu da önlenmiş olacak."

Soydan, daldan toplama sırasında dalların birbirine çarpması ve sürtünme nedeniyle bir sonraki yılın fındık meyve gözlerinde meydana gelen zararın da engelleneceğini vurgulayarak, söz konusu makinelerin her yönüyle fındığa ve üreticisine büyük katkı ve fayda sağlayacağını söyledi.

Fındığın kalitesinin artmasıyla ihracatta yaşanan sorunların da sona ereceğini dile getiren Soydan, ayrıca maliyetin düşmesiyle fiyat tartışmalarının en aza inmesini beklediklerini ifade etti.

Soydan, Vali İrfan Balkanlıoğlu'na yürüttüğü bu çalışmadan dolayı üreticiler adına teşekkür ederek, makinelerin üreticilere hayırlı olmasını diledi.



