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RİZE (AA) - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen 23. Çamlıhemşin Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivali kapsamındaki boğa güreşleri sırasında heyecanlı anlar yaşandı.

Festivale, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, İl Genel Sekreteri Mehmet Kazancı, Çamlıhemşin Kaymakamı Okan Daştan, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ile bazı ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalde, Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde boğa güreşleri gerçekleştirildi. Rize ve Artvin'den toplam 45 boğanın katıldığı güreşleri yaklaşık 2 bin kişi izlerken, güreşler heyecanlı anlara sahne oldu.

Güreşler sırasında iki boğa kaçarak arena dışına çıktı. Sahipleri tarafından yakalanan boğalar, güçlükle kontrol altına alındı.

Güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine 50 bin lira para ödülü verilecek.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl Çamlıhemşin Ayder Kültür Sanat ve Doğa Festivalinin 23'üncüsünü düzenlediklerini belirterek, "Bunun en önemli kısmı, boğa güreşleri kısmı. Boğa güreşleri bir gelenek. Biz de o kültürü devam ettiriyoruz. Burada amaç boğaların yaylaya çıkmadan önce birbirlerine alışarak barışmalarını sağlamak." dedi.

- Boğaları bal ve keçi boynuzu ile besliyorlar

Boğası büyükorta kategorisinde birinci olan Muhammet Kesici, güreşlere hazırlanan bir boğanın yıllık maliyetinin 6 bin liradan fazla olduğunu söyledi.

İlk 3 yılda boğaların sesinin güzel ve güçlü olması için yumurta yedirildiğini aktaran Kesici, şunları kaydetti:

"Boğalar yaşını aldıktan sonra güreşlere mart ayında hazırlanmaya başlanıyor. Boğa ilk bir hafta 5 kilometre yürütülüyor ve ardından koşturuluyor. Yarışlara bir ay kalınca boğalar yaklaşık 100 kilo yük bağlanıp yokuş yukarı çektirilerek kaslarının güçlenmesi sağlanıyor. Bu süre içerisinde arpa ezmesi, keçi boynuzu, bal, pekmez karıştırılarak yediriliyor. Yemek saatlerine çok dikkat ediliyor. Güreşlere 5 gün kala ise hayvan ottan kesilerek sadece bal, arpa ezmesi karıştırılarak keçi boynuzu ile pişirilerek hayvana yediriliyor. Bölgede keçi boynuzu yetişmediği için Ege Bölgesi'nden getirtiyoruz."

Muhammet Kesici, boğa yetiştiriciliğinin sevgi işi olduğunu da sözlerine ekledi.

Küçükorta kategorisinde "Reis" isimli boğası birinci olan Barış Yazganoğlu ise boğa yetiştiriciliğinin çok zor olduğunu ve çok büyük emek istediğini vurguladı.

Öte yandan, şenlik kapsamında Galer Kayası'na, Çamlıhemşin Doğa Sporları Derneği dağcıları tarafından Türk bayrağı asıldı.