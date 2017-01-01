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Kayalıklarda mahsur kalan paraşütçü kurtarıldı

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:10

MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde uçuş sırasında zorunlu iniş yaptığı kayalıklarda mahsur kalan kişi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'den yamaç paraşütüyle eğitim uçuşu yapmak için dün Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen üniversite öğrencisi Fatih Tekin (22), Babadağ'a çıktı. Babadağ'ın bin 800 metre rakımlı pistinden single (tekli) atlayış yapan Tekin, havanın bulutlu olması nedeniyle yönünü kaybetti. Görüş mesafesi azalan Tekin, Babadağ'ın güney batı yamacındaki kayalıklara zorunlu iniş yaptı. İnişin ardından kayalıklarda mahsur kalan Tekin, arkadaşlarını arayarak yardım istedi.

Tekin'in arkadaşları da durumu AKUT ve AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan ekipler, kayalıkların üzerine halat ile istasyon kurdu. Ekipler, istasyondan yaklaşık 400 metre uzunluğunda halat sarkıtarak Tekin'e ulaştı. Tekin, yaklaşık 5 saat süren operasyonla mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

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