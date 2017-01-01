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Samsun'da "yan bakma" kavgası: 1 ölü

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:36

SAMSUN (AA) - Samsun'da bir alışveriş merkezinde çıkan kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Canik ilçesindeki bir alışveriş merkezinin 3'üncü katında, A.C.A. (20) ile Afgan Arif Pashto (18) arasında "yan bakma" meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C.A, Afgan uyruklu Pashto'yu 3 kez bıçakladı.

112 acil servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli ise Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yakalandı.







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