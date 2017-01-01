MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz:

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YOZGAT (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 15 Temmuz’da Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı darbe teşebbüsüne muhatap olduğunu belirtti.

Yozgat Büyük Sinema Salonu'nda düzenlenen MHP İl Başkanlığı 12. Olağan Kongresi'ne katılan Durmaz, Türkiye’nin, cumhuriyet tarihinin en sıkıntılı ve en meşakkatli dönemlerinden birinden geçtiğini vurguladı.

Ülkenin kanlı terör olaylarına maruz kaldığına işaret eden Durmaz, "Yetmedi, hain FETÖ kalkışmasına maruz kaldı. FETÖ ve PKK’nın birlikte organize ettiği sonradan anlaşılan, son yurdumuzu bölmeye, parçalamaya çalışan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı darbe teşebbüsüne, kalkışmasına muhatap oldu bu millet." dedi.

"Siyasetin merkezine millet sevgisini koyan bir hareket ve onun değerli lideri Devlet Bahçeli, öyle bir zamanda, 'Siyasi iktidarı yıpratayım da, isterse Güneydoğu PKK’nın olsun' diyemezdi." ifadesini kullanan Durmaz, Bahçeli'nin, olaylara seyirci kalmak yerine aktif olarak yön göstermeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Durmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok şükür Allah'a, Türkiye’yi 30 yıl, 50 yıl sürecek bir kardeş kavgasından korudu ve Türkiye’yi bölünmenin eşiğinden bu günlere getirdi. İşte bu anayasa değişikliğinin gündeme gelmesinin temel sebebi budur. MHP, daha düne kadar birilerinin PKK ile oturdukları ve içerisinde özerklik olan altı eyalet üstü federasyon, onun üstü başkanlık olan anayasa değişiklik masasını tekmeledi, devirdi ve milli, üniter yapıyı teminat altına alan maddelerin hepsini koruyan bir anayasa değişikliğini Türkiye’nin gündemine getirdi."

MHP Genel Merkezi'nde 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşananlara da değinen Durmaz, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız, 'Darbeler, su gibidir, rengi ve kokusu yoktur. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz, darbenin kimden geldiğine, kimin yaptığına, arkasında kimin olduğuna vesaireye bakmaksızın darbelerden en büyük sıkıntıyı çekmiş parti olarak ilkesel anlamda, prensip olarak bu darbeye karşı çıkıyoruz, karşı çıkacağız.' dedi. Uçaklar alçak uçuş yapıp sorti yapıyorlardı. Ben o gece öğrendim sonik patlamanın ne olduğunu. 5 milim kalınlığındaki Genel Başkanımızın makam odasındaki cam patladı. Arkasından talimat verdi özel kaleme, ‘Sayın Başbakan'a bağlanın.’ İlk etapta ulaşamadı, sonra irtibat kuruldu Sayın Başbakan ve özel kalemiyle. Özel kalemine, Sayın Genel Başkanımız şunu söyledi, ‘Biz, her türlü darbenin karşısındayız. Demokrasinin ve hükümetin yanındayız. Bunu Sayın Başbakan'a iletin.’ dedi. Alt yazılar geçmeye başladı. Her taraf bombalanıyor, Meclis bombalanıyor, emniyet bombalanıyor, özel harekat bombalanıyor."

Bahçeli'nin açıklaması sonrası, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından kanun hükmünde kararname ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen eski Tümgeneral ve Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Mehmet Dişli'nin özel kalemi arayarak "Sayın Genel Başkan'a söyleyiniz, komuta kademesi darbenin arkasında, bu açıklamayı geri çeksin." dediğini aktaran Durmaz, "Genel Başkanımızın cevabı şu oldu, ‘Söyleyin ona, biz yavere mavere itibar etmeyiz, kim olursa olsun her türlü darbeye karşıyız.’ dedi Genel Başkanımız." şeklinde konuştu.