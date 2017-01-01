Hastalarından doktorlarına "hatıra ormanı"

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ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da, obeziteden kurtulan hastalar, tedavilerini yapan doktorları için hatıra ormanı kurdu.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nde görevli Doç. Dr. Barış Doğu Yıldız'ın gerçekleştirdiği operasyon sonucu obeziteden kurtulan ve kurtulmak isteyen hastalar sosyal medya üzerinden bir grup oluşturdu.

Güler Çatalkaya'nın "Tüp Mide Barış Doğu Yıldız" ismiyle oluşturulan grupta Yıldız'ın ameliyat ettiği ve ameliyat edilmeyi bekleyen hastalar bir araya geldi.

Hastaları, tedavi sonrası hediye kabul etmeyen doktorlarına teşekkür için hatıra orman oluşturmaya karar verdi. Grup yöneticisi Çatalkaya'nın girişimleri sonucu Doç. Dr. Yıldız'ın memleketi Çankırı'nın Şabanözü ilçesine bağlı Gümerdiğin Mahallesi'nde hatıra ormanı oluşturulması kararlaştırıldı.

Türkiye'nin farklı illerinden Çankırı'ya gelen 150 hasta, doktorları için oluşturulan hatıra ormanına fidan dikti.

Adına hatıra ormanı oluşturulan Doç. Dr. Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalarının kendisini çok şaşırttığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Organizasyondan haberi olmadığını ve çok şaşırdığını belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu ameliyatlar aslında benim için bir hediye çünkü sırf obez olduğu için çok dramatik olaylarla karşılaşmış hastalarım oluyor ama hastayı ameliyat ettikten sonra ciddi bir yaşam değişikliği oluşuyor. Sağlığına kavuşan hasta, daha çok sosyal hayatın içerisine giriyor, morali düzeliyor. Daha sonra ideal kilosuna ulaştığında hayatı düzene girerek mutlu bir yaşam sürmesine neden oluyor. İdeal kilosuna ulaşmış, hayatı düzene girmiş hastalarımı gördükçe bu iş için daha çok motive oluyorum. Benim motivasyon kaynağım hastalarım."

Obezite hastalığının yaygın bir hastalık olduğuna dikkati çeken Yıldız, şunları söyledi:

"Obezitenin ilk çözümü engellemektir. Çocukluk çağından başlayarak önünü almak gerekiyor obezitenin. Her şeyden önce iyi beslenmek gerekiyor. Doğru besinler seçmek gerekiyor. Özellikle endüstriyel besinlerin içerisinde obeziteye neden olacak katkı maddeleri var. Çocuklara bu konuda eğitim verilmesi gerekiyor. Daha sonra her yaşta, yaşına göre egzersiz, spor olarak yapılması gerekiyor. Ancak hastalık hiçbir şey yapılamayacak duruma gelmişse ameliyattan başka bir çözüm kalmıyor."

Yıldız'ın hastalarından ve grup yöneticisi 51 yaşındaki Güler Çatalkaya da ameliyattan önce 135 kilo olduğunu, şimdi ise 80 kiloya düştüğünü aktardı.

Üç çocuk annesi Çatalkaya, "Annem de 240 kiloydu. Ben onun kaderini yaşamamak için bu ameliyatı oldum. Ameliyat olduktan sonra zayıflamaya başladım. Çok rahatladım. Annem gibi camın önünde hareketsiz bir şekilde ölümü beklemek istemiyordum. Hayatı dolu dolu yaşamayı seven bir insanım. Bunu doktorumuz bize kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum." dedi.

Sosyal medyada oluşturulan grup sayesinde obezite hastalarına yol gösterdiklerini ve çeşitli aktiviteler yaptıklarını ifade eden Çatalkaya, "Bu grupta hepimiz kardeşliği sağlıyoruz. Biz kader kardeşiyiz. Beni en iyi onlar, onları en iyi ben anlıyorum. Ameliyat olacak daha çok arkadaşımız var. Onlara desteğimizi asla bırakmayacağız." diye konuştu.

Güler Çatalkaya'nın oğlu 27 yaşındaki Ali Can Çatalkaya ise annesinden bir ay sonra kendisinin ameliyat olduğunu anlattı. Ameliyattan sonra hayatının değiştiğini dile getiren Çatalkaya, şöyle konuştu:

"Ameliyat öncesi 157 kiloydum. Yaklaşık 6-8 ay aralığında 80 kilo civarına düştüm. Şu an ideal kilomdayım. Kilo verdikten sonra hayatım tamamen değişti. Nişanlımla beraber gezme fırsatımız oldu ve düğünümüzü de yaptık. Şu an çok mutluyuz. Barış hocamıza teşekkür amaçlı geldik, köyümüzde fidan diktik. İnşallah bu fidanları büyüterek Barış hocamızın adını burada yaşatmak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesini yaptı.

Operasyonla sağlığına kavuşan 46 yaşındaki Ümit Delibalta da daha önce 140 kilo olduğuna, yaklaşık bir sene içerisinde 76 kilo verdiğine işaret etti. Ameliyat öncesi zorlu bir hayatı olduğunu vurgulayan Delibalta, sağlığına kavuşmayı bekleyen obezite hastaları için yardımcı olmaya devam edeceklerini kaydetti.



