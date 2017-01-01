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Deprem korkusuna kalbi dayanmadı

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:53
Deprem korkusuna kalbi dayanmadı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da dün meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kalp krizi geçiren Yusuf Karaman, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kentte dün saat 14.05'te, merkez üssü Işıkpınar köyü olan 4,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem sırasında İnönü Mahallesi'ndeki evinin bahçesine çıkan ve sarsıntı sırasında kalp krizi geçirdiği belirtilen 61 yaşındaki Karaman, istirahat etmek için yeniden evine girdi.

Yusuf Karaman'ın fenalaştığını fark eden eşi Ayşe Karaman ve komşularının haber vermesiyle eve gelen sağlık ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaman, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olan Yusuf Karaman'ın cenazesi, ikindi vakti Cami Kebir'de kılınan cenaze namazının ardından Terzibaba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Karaman'ın komşusu Turan Kolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ayşe Karaman'ın dün deprem sonrası kendisini arayıp eşinin kanepede hareketsiz yattığını söylediğini anlattı.

Kolat, ambulans çağırdıklarını ancak Yusuf Karaman'ın kurtarılamadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yusuf Karaman, depremin hemen ardından rahatsızlanarak kanepeye yattı. Sağlık ekipleri geldiğinde kalbinin durduğunu tespit ettiler. Hemen müdahaleye başlayan sağlık ekipleri Karaman'ı hastaneye kaldırdı ancak maalesef hastanede hayatını kaybetti. Doktorlar, deprem sırasında fenalaşan Karaman'ın ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu açıkladı. Allah rahmet eylesin."

Karaman'ın cenaze törenine yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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