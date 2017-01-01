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Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Okuma Türkiye Finali

21 Mayıs 2017 Pazar, 18:39
Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Okuma Türkiye Finali

ORDU (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığınca, kuruma bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören erkek öğrencilerin katıldığı "Kur'an-ı Kerim'i Yüzünden Okuma Türkiye Finali" Ordu'da yapıldı.

Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ulu Cami'de gerçekleştirilen yarışmanın finaline Diyanet İşleri Başkanlığı Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanı Mahmut Göl, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı, Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, İlçe müftüleri, din görevlileri, yarışmacıların aileleri ve çok sayıda Ordulu katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanı Mahmut Göl, yarışmanın açılışında yaptığı konuşmada, Kur’an-ı Kerim'in gönderiliş amacına vurgu yaparak "Kur’an-ı Kerim bir uyarıcı bir hayat nizamıdır. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in bizim için gösterdiği düsturlar doğrultusunda yaşadığımız sürece hem dünya hem de ahiret mutluluğunu yakalarız." dedi.

Ordu Müftüsü Mürsel Öztürk ise bu tür yarışmaların devam etmesi gerektiğini aktararak yarışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Daha sonra ilçe, il ve bölge yarışmalarının ardından finale kalan 7 öğrenci, okuyacakları ayetleri kura ile seçti. Öğrencilerin sırayla Kur'an-ı Kerim okumasının ardından değerlendirmelerde bulunan jüri üyeleri, dereceye girenleri açıkladı.

Buna göre yarışmada, Samsun'dan Mustafa Altıkat birinci, Erzurum'dan Geylani Budak ikinci, Ankara’dan Yusuf Ataş ise üçüncü oldu.

Yarışma, öğrencilere çeşitli hediyelerin verilmesiyle sona erdi.


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