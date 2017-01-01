Eskrim: Çilek Kupası Turnuvası

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ZONGULDAK (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen Çilek Kupası Turnuvası sona erdi.

Ereğli Gençlik Merkezi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 30 ilden 514 sporcunun katıldığı organizasyonda, kategorilerinde ilk 8 içinde yer alanlara ilçe protokolü tarafından madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Süper minik kız kılıç kategorisinde Alara Çermen, Ayşe Betül Doğan, Damla Demirkol, Adriana Petrini, Melahat Irmak Şendur, Ebrar Nisa Kutlu, İdil Aydın, Hatice Eylül Sürmen, süper minik erkek kılıçta ise İsmail Tuna Biçicioğlu, Nural Gürsel, Demir Çilingir, Enes Talha Kalender, Bora Takeş, Nedim Mescioğlu, Efe Toker ve Yiğit Ayaz, ilk 8'e girmeyi başardı.

Minik erkek kılıç kategorisinde Sinan Par, Kuzey Kümük, Murat Aşık, Ensar Aşırok, Mehmet Kuzey Korkut, Ahmet Temel, Erkan Bacak, Enes Kalender, minik kızlarda ise Pınar Miray Şişik, Begüm Alkaya, Bilge Su Gür, Tuğçe Rana Kaya, Selin Ungan, Beray Su Karakoç, Leyla Çinel ve Sude Aksel, ilk 8'e giren isimler oldu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Karayılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Zonguldak'ta eskrim sporunun gelişmekte olduğunu belirterek, "Türkiye'nin birçok ilinden yoğun bir katılım var. Sportif anlamda Ereğli'yi tanıtıyoruz, kültürel anlamda da ilimize katkımız oluyor." diye konuştu.

Bu arada, eski milli halterci Halil Mutlu da müsabakaları izleyenler arasında yer aldı.