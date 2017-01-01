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Ordu'da "Rahvan At Yarışları"

21 Mayıs 2017 Pazar, 18:53


ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunun organizasyonu, Ünye Rahvan Atlı Spor Kulübünün katkılarıyla gerçekleştirile yarışlarda 20 ilden 113 at mücadele etti.

Günpınarı Ünye Belediyesi Binicilik Tesisleri'nde 3'lü tay kategorisinde 15, 4'lü tay kategorisinde 20, küçük orta kategorisinde 30, büyük orta kategorisinde 25, başaltı kategorisinde 15, baş kategorisinde ise 8 at kıyasıya yarıştı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Kızak ve Geleneksel Kızak Asbaşkanı Günal Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Edirne'de Kırkpınar güreşin, Ordu'da Ünye Rahvan'ın başkentidir." dedi.

Ünye'nin bu sporda iyi tesislere sahip olduğunu belirten Genç, "Belediye başkanımız, valimiz güzel tesisler yapmışlar, büyük emek vermişler. Böyle bir tesise böyle bir yarış da yakışır dedik ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu olarak başkanımız Hakan Kazancı'nın talimatıyla 2017 yılında gerçekleşecek olan 19 yarıştan birini Ünye'ye vermiş olduk. Burası Rahvan'ın başkenti. Bir hayli eski atçılarımız burada. Ünye, Fatsa ve Çarşamba havzası tamamen ata gönül verenlerin olduğu bölgelerdir." diye konuştu.

"Federasyon olarak ata sporlarına sahip çıkıyoruz, geçmişi, gelecekle bütünleştiriyoruz." diyen Günal Genç, "Gençlerimizi sporun içine çekmeye çalışıyoruz. Kahve köşelerinde ve internete bağımlı kalan gençlerin gelip buralarda, atalarından kalma sporları yaşatmak için mücadele veriyoruz. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Genç, Ünye'de at yarışlarına vatandaşların ilgisinin iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Ordu Vali Yardımcısı Mehmet Erhan Türker ise Rahvan At Yarışları'nın geleneksel spor dalları içinde çok büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Ünye Rahvan Atlı Spor Kulübü Başkanı Azmi Yıldız'da, 6 kategoride düzenlenen yarışların Doğu ile Batı'yı buluşturduğunu dile getirdi.

Yarışmanın sonunda kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri ve kupaları verildi.

Yarışları çok sayıda vatandaş izledi.

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