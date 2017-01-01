Beşiktaş'ın efsane ismi "Baba Recep" toprağa verildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'da dün hayatını kaybeden Beşiktaş ve Türk futbolunun efsane oyuncularından "Baba Recep" lakaplı Recep Adanır, Muratpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 88 yaşında hayatını kaybeden Adanır için Muratpaşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Adanır'ın cenazesine oğlu Eren Adanır, torunu Alara Adanık, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yakınları ve sevenleri katıldı.

Adanır'ın cenazesine, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da çelenk gönderdi.

Cenazede Adanır'ın tek torunu olan Alara Adanır, dedesinin tabutunun başından ayrılmadı.

Adanır'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Güzeloba Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Recep Adanır, futbola MKE Ankaragücü'nde başladı. 1950'de transfer olduğu Beşiktaş'ta 10 sene önemli başarılar yaşayan Recep Adanır, daha sonra Kasımpaşa, Galatasaray ve Karagümrük'te de forma giydi.

Cenaze töreninde gazetecilere açıklama yapan Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Adanır'ın ölümü nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Çalımbay, Adanır'ın futbol camiasının ileri gelen, önemli isimlerinden biri olduğunu belirterek, "Benim futbol hayatımda da yeri farklıdır. Onun söylediklerini çok dinlerdik ve her zaman mütevazi çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

Bir gazetecinin Beşiktaş yönetiminden kimsenin cenaze töreninde bulunmama sebebini sorması üzerine Çalımbay, Adanır'ın ölümünün ani olduğunu, bu nedenle takımdan ve yönetimden kimsenin katılamadığını, aksi takdirde Beşiktaş takımının her zaman kulübe emek verenlerin yanında arkasında olduğunu ifade etti.

Kariyerinde 15 kez A milli formayı giyen Adanır, Türk futbol tarihinin en önemli maçlarından biri olan ve ay-yıldızlı ekibin 1951'de Berlin'de Almanya'yı 2-0 yendiği müsabakada gollerden birini attı.

Futbol kariyerinin ardından çeşitli takımlarda teknik direktörlük görevinde bulunan Adanır, daha sonra bazı gazetelerde spor yazarlığı yaptı.