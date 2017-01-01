ÇAYÜDAD Başkanı Mavi:

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RİZE (AA) - Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, "Üreticiler ramazan ayı gelmeden çayını serbest bir şekilde ÇAYKUR'a satmak istiyor ama randevulu alım sistemi ve kota uygulamasından dolayı üreticiler çayını bahçede bekletmek zorunda kalıyor." dedi.

Mavi, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaş çay sezonunun 3 Mayıs'ta açıldığını anımsattı.

ÇAYKUR'a ait çay fabrikalarının tamamının açılmadığını ve bazı sorunları olduğunu, hazır olan fabrikaların ise tam kapasite ile çalışmadığını iddia eden Mavi, "ÇAYKUR, henüz 1. sürgün yaş çay alımın başındayken ve kendisi bile hazır değilken hemen randevulu sistem ile kontenjan sistemine geçiş yaptı. Bu üreticiyi mağdur eder." diye konuştu.

Çay üreticilerinin bu durumdan son derece rahatsız olduğunu ifade eden Mavi, şunları kaydetti:

"Üreticiler değişik bölgelerden bizi arıyor. Daha çaya başlamadan randevulu sistemin olduğunu ve kontenjanın düşürüldüğünü belirtiyor. Yetkililer ile görüşünce ÇAYKUR'un tam kapasite çalıştığını ve bu yüzden randevulu sisteme geçildiğini söyleniyor ama ÇAYKUR'un bazı fabrikaları hala çalışmıyor. ÇAYKUR'un bu tutumunu gören özel sektör, bunu fırsat bulup hemen üreticiden almış olduğu çay fiyatını düşürüyor. Oysa ÇAYKUR, fabrikalarını tam kapasite çalıştırmış olsa özel sektörün düşük fiyata almış olduğu çayı önlemiş olacaktı. ÇAYKUR ramazan ayı öncesi kontenjan ve kota uygulamasını erkenden koyuyor ve üreticiyi mağdur ediyor."

Bölgenin ana geçim kaynağı olan çayı yönetenlerin çıkıp üreticiyi koruyan açıklamalar yapması gerektiğine dikkati çeken Mavi, "Üreticiler ramazan ayı gelmeden çayını serbest bir şekilde ÇAYKUR'a satmak istiyor ama randevulu alım sistemi ve kota uygulamasından dolayı üreticiler çayını bahçede bekletmek zorunda kalıyor. Öncelikle tüm fabrikalar tam kapasite ile faaliyete geçirilsin ve üreticilerin çayını kota uygulamadan ve ramazan ayı gelmeden alınsın. Ramazan ayında havalar oldukça sıcak geçecektir. Üretici de sıkıntı yaşayacaktır. Bu yüzden ÇAYKUR'un bir an önce randevulu sistemden vazgeçerek üreticinin çayını serbest bir şekilde alması lazım." ifadelerini kullandı.

Çay Kanunu çalışmalarını yakından takip ettiklerini aktaran Mavi, üreticinin sorunlarını çözecek bir kanun beklediklerini ve bunun da bir an önce kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini savundu.

Mavi, bazı üreticilerin ise ramazan ayı gelmeden ÇAYKUR'a olan yaş çay kotalarını doldurup, geri kalan çayını ise özel sektöre vermek için acele ettiğini sözlerine ekledi.





