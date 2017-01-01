Bursaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları başladı

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BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Adnan Örnek yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan idman, topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Son bölümde ise dar alanda minyatür kalelerle kontrol pas oyunu oynandı.

Dün oynanan Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular kondisyon ve havuzda çalıştı. Sakatlığı bulunan Bilal Kısa'nın tedavisine devam edilirken Aziz Behich ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek.



