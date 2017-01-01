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AKSARAY (AA) - Aksaray'da, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Aksaray Belediyesi organizasyonuyla düzenlenen Ihlara Klasik Otomobil Rallisi sona erdi.

Çeşitli markalarda 70 klasik otomobilin yarıştığı rallinin 2. etabı, Kılıçaslan Parkı'nda başladı. Buradan hareket eden otomobiller, Ağzıkarahan ve Saratlı beldelerine, ardından Güzelyurt ilçesine hareket etti. Ihlara beldesinden Yenipınar köyüne, ardından Helvadere beldesini takip eden otomobiller, şehir merkezine ulaşarak yarışı tamamladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Güven Kemerkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılki ralli yarışmasının gençlik festivaliyle beraber yapılmasından dolayı oldukça yoğun geçtiğini söyledi.

Düzenlenen yarışmanın şehrin tanıtımına önemli katkı sunduğunu vurgulayan Kemerkaya, "Bu yıl, 4.'sü gerçekleştirilen Ihlara Klasik Otomobil Rallisi'ni düzenlemekten bir kez daha mutluluk duyduk. Şehrimizin tanıtımı için her yıl farklı parkurlar seçiyoruz. Bu yıl da 2 farklı parkurumuz vardı. Bu parkurlarda yarışmacılarımız şehrimizin kültürel değerlerini gezdiler. Ayrıca bu yıl '1. Gençlik Festivali'ni de yaptık. Bunu da yarışmayla birleştirdik. Böylece şehrimizde yaşayan 23 bin gencimizi de burada ağırlayarak klasik araçlar ve ralli hakkında bilgi sahibi olmalarını sağladık. Halkımızın ve yarışmacılarımızın ilgisi çok güzeldi." diye konuştu.

Yarışma Direktörü Meriç Demiralp ise bu yıl ki yarışmaya 70 lisanslı sporcunun katıldığını dile getirerek, "Pilotlarımız 2 gün süren yarışmada 290 kilometre yol kat ettiler ve 6 etaptan oluşan klasman sonucunda da otomobilleri ile bugün finişe geldiler. Bölgede klasik otomobil tutkusu ve ralli kültürü gelişiyor. Her yıl daha fazla yarışmacının ve seyircinin katılım gösterdiği organizasyonlarımızı devam ettirmeyi düşünüyoruz." dedi.

Yarışma sonunda, Kılıçaslan Parkı'nda ödül töreni düzenlendi. Törende dereceye giren yarışmacılara kupa ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından verildi.