Sivasspor'da Otyakmaz yeniden başkan

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SİVAS (AA) - Sivasspor'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda, Mecnun Otyakmaz, yeniden kulüp başkanı seçildi.

Bahçeşehir Okulları İsmet Yılmaz Konferans Salonu'nda Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç ve delegelerin katılımıyla gerçekleştirilen olağan genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporları okundu, bilanço ibra edildi.

Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, kısa bir sürede Süper Lig'e yükselmenin zorluğuna dikkati çekerek, "Mecnun başkanın kamuoyunda çok ilgi uyandıran 'Bir arkadaşa bakıp çıkacağız' sloganı bize yakıştı. Evet bir arkadaşa baktık, çıktık. Ama şunu gördük, arkadaşımız orada değildi. Bizim arkadaşımız ve arkadaşlarımız Süper Lig'de. Bundan sonra da arkadaşlarımızı Süper Lig'de arayacağız." diye konuştu.

Faaliyet raporunu okuyan Mecnun Otyakmaz, daha sonra yaptığı konuşmada, verdikleri sözü yerine getirmenin huzurunu yaşadıklarını belirterek, "Geçen yıl düştüğümüz Süper Lig'e, büyük bir mücadeleyle, hak ederek, şampiyon olarak tekrar yükselmeye hak kazandık, camiamıza kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Otyakmaz, takımı şampiyon yapan futbolcuları ve teknik direktör Samet Aybaba liderliğindeki teknik heyeti kutlayarak, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.





- "Korkulan bir deplasman olacağız"





Otyakmaz, son maçta taraftarın coşkusunu görünce yeni sezon için de ümitlendiklerini dile getirdi.

Sivassporlu taraftarları stada çekmek için yeni bir kombine bilet uygulaması planladıklarını aktaran Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Çok ucuz fiyatlarla taraftarımızı stadımıza çekmenin planını yapıyoruz. En azından 10 bin taraftarın altına düşmemeyi hedefliyoruz. Çok büyük konuşmadan ama iddialı bir şekilde önümüzdeki sezon Sivasspor'u en uygun şekilde Süper Lig'de temsil edeceğiz. Centilmenliğimizden taviz vermeyeceğiz ve korkulan bir deplasman olacağız."

Mecnun Otyakmaz, tek listeyle gidilen seçimde oylamaya katılan 225 delegenin oyların tamamını aldı.