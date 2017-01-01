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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 10. Uluslararası Yörük Türkmen Şenliği'nde Yörüklerin göçü canlandırıldı.

Muğla Yörük Obaları Derneğince gerçekleştirilen şenlikte Yörükler, Menteşe ilçesindeki Düzeyn Yaylası’nda toplandı.

Şenlikte, Yörüklerin mevsimsel şartlara göre yaptığı göç canlandırıldı. Davul ve zurna eşliğinde, yöresel oyunların oynandığı temsili göçte, eşek ve develerin heybelerine konulan eşyalar taşındı. Temsili göçün ardından geleneksel kıyafetli kadınlar, temsili düğünde geline kına yaktı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mustafa Kemal Atatürk’ün de Kızıl Oğuz Kocacık Yörüklerinden olduğunu söyledi.

Yörük Türkmenlerinin iri ve diri olabilmesinin bir olmaktan geçtiğini vurgulayan Gürün "Yörük Türkmen, ülkemizin, halkımızın ve ulusumuzun ana damarı ve çimentosudur. Yörük Türkmen, ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Yörük Türkmen, başı dik, misafirperver, özgürlüğüne düşkün, sözünün eri, yiğit, çalışkan, mücadele eden, adalet arayan bir insan olarak karşımızdadır." dedi.

Muğla Vali Yardımcısı Kamil Köten de yörüklerin, Türk milletinin geçmişten gelen bütün gelenekleri yaşayan ve yaşatanlar olduğunu kaydetti.

Yörük ve Türkmen kültürünü araştırma, yaşatma, geliştirme ve geleneklerin gelecek kuşaklara aktarılmasında bu tür şenliklerin önemli olduğunu söyleyen Köten, şöyle konuştu:

"Yeryüzüne baktığımız zaman insanoğlunun var oluşundan bu tarafa, büyük ve küçük olmak üzere yüzlerce kavim ve medeniyet, yaşamış ve yok olmuş gitmiştir. Bazılarının geride mezar taşları kalmış, bazılarının ise mezar taşları dahi kalmamıştır. Ama büyük Türk milleti, var oluşundan bu yana binlerce yıldır büyük bir millet olarak, zaman zaman dünya devletleri kurmuş olarak, bugüne kadar yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir. İnşallah 400 milyon nüfuslu Türk potansiyeliyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin öncülüğünde en kısa zamanda yine dünya devleti olma hedefine hızla yürümektedir."

- “Yörük Türkmen, mücadelecidir”

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de Yörüklerin giyimi, kuşamı, yaşantısı ve tavrıyla Türk toplumunda önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Yörüklerin göçebe hayatının genç nesillere aktarılması ve geleneklerin yaşatılması için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizen Gümüş, “Bugün burada hepimizin ortak değeri olan kültürümüzde bir araya geldik. Yörük Türkmen özgürdür, cesaretlidir, vatanına, milletine, kültürüne saygılı ve bağlıdır. Yörük Türkmen mücadelecidir ve hiçbir zaman yılmamıştır. Tarihten beri hep mücadele etmiştir ve milli mücadele zamanında ve Kurtuluş Savaşı’nda nice destanlar yazmıştır.” dedi.

Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan da şenliğe 600'ü aşkın Yörük derneği başkanı ve Yörük beylerinin katıldığını kaydetti.

Şenlikte, halk oyunları gösterisi ile yağlı güreşler yapıldı ve Yörüklere ait türküler seslendirildi.