20. Uluslararası Şampiyonalar Güreş Turnuvası

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ANTALYA (AA) - 20. Uluslararası Şampiyonlar Güreş Turnuvası sona erdi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Antalya'nın Kemer ilçesindeki Bahri Tanrıkulu Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 12 ülkeden 400 sporcu katıldı. Gençler klasmanında düzenlenen turnuvada müsabakalar, serbest ve grekoromen kategorilerinde yapıldı.

Müsabakalarda erkekler 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 kilogram, kadınlar ise 44, 48, 51, 55, 59, 63, 67 ve 72 kilogram sıkletlerinde mücadele etti.

Turnuvanın teknik komite başkanı Haluk Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuva sonrası dereceye giren sporcuların milli takım aday kadrosuna seçileceğini ve Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceklerini söyledi.

Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar elde edeceklerine inandıklarını ifade eden Koç, kadınlarda da iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Zorlu rakiplerimiz var ama her zaman ilk üçü hedefliyoruz. Sıkı müsabakaların olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Turnuva sonucunda Türkiye 7 altın, 4 gümüş ve 6 bronzla toplam 17 madalya kazanarak 79 puan topladı ve şampiyon oldu. Kazakistan 59 puanla ikinci, Romanya ise 17 puanla üçüncülüğü elde etti.