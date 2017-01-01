Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Medical Park Arena
Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu
Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Medjani, Uğur Demirok, Mas, Bero (Dk. 73 Rodallega), Onazi (Dk. 90+3 Zeki Yavru), Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Castillo (Dk. 89 Yusuf Erdoğan), N'Doye
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara (Dk. 63 Mahmut Tekdemir), Bekir İrtegün, Epureanu, Eren Albayrak, Attamah, Emre Belözoğlu, Mossoro (Dk. 82 İrfan Can Kahveci), Visca, Napoleoni, Adebayor (Dk. 46 Mustafa Pektemek)
Sarı kartlar: Dk. 30 Onazi, Dk. 88 Olcay Şahan (Trabzonspor) Dk. 43 Bekir İrtegün, Dk. 82 Mossoro (Medipol Başakşehir)
TRABZON (AA) - Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.
50. dakikada Castillo'nun pasında, ceza alanı içinde N'Doye'un şutunda kaleye doğru giden top savunmada Caicara'ya çarparak kornere çıktı.
52. dakikada Olcay Şahan'ın pasında ceza yayı üzerinde Yusuf Yazıcı'nın şutunda, savunmaya da çarpan top direğin içine çarparak oyun alanına döndü, daha sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
54. dakikada Castillo'nun pasında ceza alanı sol çaprazında Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda, savunmaya çarpan top az farkla üsten auta gitti.
56. dakikada hızlı gelişen konuk takım atağında, ceza yayı üzerinde Visca'nın kaleye gönderdiği top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.
66. dakikada Mas'ın uzaklaştırmak istediği topu sağ çaprazda önünde bulan Visca'nın yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
68. dakikada Mossoro'nun pasında sağ çaprazdaki Visca'nın şutunda top yan direkten döndü.
72. dakikada Emre Belözoğlu'nun sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Visca'nın şutunda top bir kez daha yan direkten döndü.
79. dakikada Medipol Başakşehir, bir pozisyonu daha değerlendiremedi. Mossoro'nun pasında ceza alanı sağ çaprazında Visca'nın şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak yatarak tehlikeyi güçlükle önledi.
82. dakikada Mossoro'nun pasında, ceza alanı dışında Emre Belözoğlu'nun şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
90+1. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Visca'nın şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak yatarak topu kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.