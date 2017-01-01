Voleybol: 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri

Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Ilaria Vagni (İtalya), Volodymyr Pavievskyi (Ukrayna)
Rusya: Lazarenko, Smirnova, Kotikova, Oganenzova, Ryseva, Vorobyeva (Oganezova, Stankevichute, Podskalnaia, Russu)
Türkiye: Tuğba Şenoğlu, Saliha Şahin, Yasemin Güveli, Aslıhan Kılıç, Tutku Burcu Yüzgenç, Sinem Bayazıt (Ezgi Akyaldız, Selmin Karahan, Çağla Erdem)
Setler: 19-25, 17-25, 25-21, 25-21,15-10
Süre: 118 dakika (25, 23, 26, 28, 16)
MANİSA (AA) - 20 Yaş Altı Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası Avrupa Kıta Elemeleri 2. tur F Grubu'nda Türkiye, üçüncü ve son maçında Rusya'ya 3-2 yenildi.
Bu sonuçla grubu lider bitiren Rusya, 14-23 Temmuz'da Meksika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazandı. Grubu ikinci sırada tamamlayan milli takımın finallere katılıp katılamayacağı ise dünya sıralamasının netleşmesinin ardından belli olacak.