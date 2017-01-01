9. Kocaeli Kitap Fuarı

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen Kocaeli Kitap Fuarı'ndaki etkinlikte, eski milli futbolcular Oğuz Çetin, Oktay Derelioğlu, Evren Nuri Turhan ve Mehmet Yılmaz, katıldıkları panelde futbolseverlerle buluştu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Uluslararası Fuar Alanı'ndaki etkinlikte, spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın moderatörlüğünü yaptığı "Gençlik ve Spor Paneli"ne katılan eski milli futbolcular, burada tecrübelerini ve anılarını futbolseverlerle paylaştı.

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu ve teknik direktörü Oğuz Çetin yaptığı konuşmada, ilk defa 26 yaşında A Milli Takım formasını giydiğini ve bunun bir dünya rekoru olduğunu söyledi.

Milli takımda oynamaya başladığı dönemde futbolu yönetenlerin, bu spordan gelenlerin önünü kesmek için operasyon yaptığını belirten Çetin, "O günlerde futbolu yönetenler bizim futbol yönetiminde etkin olmamamız için 75 kez milli forma giyme sınırını getirdiler. Türkiye Futbol Federasyonunun kongrelerinde oy kullanma hakkımızı elimizden aldılar. Bugün geldiğimiz noktada, futbol yasasıyla birlikte Türkiye Futbol Federasyonunun kongre yapısının değiştirilmesi, milli takımların yeniden dizayn edilmesi gibi bizlerin el atması gereken çok önemli konular var." diye konuştu.





- "Federasyon başkanı olmak isterim"





Futbol hayatının her zaman kolektif anlayışla geçtiğini anlatan Çetin, federasyon başkanlığı gibi önemli bir görev yapabileceğini ifade etti.

Oğuz Çetin, kulüpleri yönetenlerin ortak akıl ve kolektif anlayış içinde bir çalışma yapmaları gerektiğine değinerek, "Bu önemli görevin ve anlayışın içerisinde yer alırım. Başkanlıksa başkanlık, diğer görevlerde de olurum. Çok değerli gençlerimiz var. İnşallah bizler gençlere destek olarak bu organizasyonun yürümesini sağlayacak kişiler olacağız." değerlendirmesinde bulundu.





- Oktay: "Ne kadar sabunluk yabancı varsa Türkiye'de"





Milli futbolcu Oktay Derelioğlu ise yabancı futbolcu kontenjanının fazla olmasını eleştirdi.

Kulüplerde iyi yabancıların bulunmadığını işaret eden Derelioğlu, "Ne kadar sabunluk yabancı varsa Türkiye'de. Yabancı kotası koyacaksın. İngiltere ve İspanya'da kota var. Kulüplerimizdeki yabancıların çoğunun adını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Eski milli futbolcular, daha sonra futbolseverlerin sorularını yanıtladı.







