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Trabzon'da beraberlik yaramadı

21 Mayıs 2017 Pazar, 21:34


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın beraberlikle sona ermesi iki takıma da yaramadı.

En son ligin 28. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanından 3-3'lük beraberlikle döndükten sonra Beşiktaş'ı sahasında 3-1, Antalyaspor'u deplasmanda 1-0, Gençlerbirliği'ni de evinde 2-1 mağlup ederek son 3 maçtan 9 puan çıkaran Medipol Başakşehir, yine Karadeniz'de bu kez Trabzonspor karşısında 2 puan bıraktı.

Puanını 67'ye yükselten turuncu-lacivertlilerin lider Beşiktaş ile ligin son 2 haftası öncesi puan farkı 4'e yükseldi.


- Trabzonspor, Avrupa kupası yolunda kayıp yaşadı


Trabzonspor, Medipol Başakşehir karşısında aldığı beraberlikle Avrupa kupalarına katılma yolunda çok önemli 2 puan yitirdi.

Ligin son 3 haftasında sahasında Gençlerbirliği ile golsüz berabere kalan Kayserispor'a 3-2 mağlup olduktan sonra Adanaspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek 7 puan bırakan, bordo-mavililerin kayıpları sürdü.

Son 4 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyetle 9 puan yitiren Karadeniz ekibi, ligde 5 sırayı da Antalyaspor'a kaptırdı.


- Trabzonspor'da Onazi, konuk takımda Bekir cezalı


Trabzonspor'da 30. dakikada rakibine arkadan müdahalede bulunan Onazi, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşerek, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de de 4. sarı kartını gören Bekir İrtegün, cezalı konumuna düştü. Bu futbolcu, gelecek hafta yapılacak Adanaspor maçında görev yapamayacak.

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