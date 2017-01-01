9. Kocaeli Kitap Fuarı

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KOCAELİ (AA) - Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, "Bu darbe, hiç tereddüde mahal bırakmayacak bir şekilde Fetullah Gülen örgütü tarafından planlanmış, organize edilmiş, onun tarafından uygulanmıştır. Daha önümüzdeki süreçte bütün boyutlarıyla ortaya çıkacak." dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Kocaeli Kitap Fuarı'na katılan Avcı, "Gezi-Darbe Hattında Türkiye'ye Karşı Operasyonlar" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin 1980 öncesinden beri iç güvenlikle ilgili bazı sorunlar yaşadığını söyleyen Avcı, bunun bazı iç ve dış kaynaklı sebepleri olduğunu anlattı.

Avcı, Türkiye'nin yakın tarihine bakıldığında, Susurluk ve 28 Şubat gibi iki önemli olay yaşandığına dikkati çekerek, "Sürekli belli bir anlayış, özellikle militarizm, ordunun içerisindeki bir grup, siyasete hep müdahalede bulunmak istedi. Kendi istediği çizgide bir yönetim olsun istedi. Kendisine muhalif bir yönetim olduğu zaman hemen ayağa kalktı. 28 Şubat'ta mevcut iktidarı, muhafazakar tonu var diye zorla değiştirdi. Daha sonra '28 Şubat bin yıl da devam eder.' diye beyanatta bulunuldu." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 2002 seçimlerinde iktidara geldiğini hatırlatan Avcı, "Hükümet kurdu ama hükmedemiyordu çünkü karşısında kendi ordusu duruyordu. Birtakım sivil toplum örgütleri, sürekli kendisine tavır alıyordu. Eğer 28 Şubat anlayışı olmasaydı, Türkiye'nin geçmişinde bu darbeler olmasaydı, bu cemaate kimse taviz verir miydi?" diye konuştu.

Avcı, tüm bu olaylar yaşandıktan sonra, bu yapının çıkıp "Biz darbelerle hesaplaşacağız, çetelerle hesaplaşacağız, 28 Şubat'la hesaplaşacağız.' dediği zaman herkesin ciddi bir destek verdiğini belirterek, bunların yaptıklarının büyük kısmının geçmişle hesaplaşmak gibi gözüktüğünü ama asıl amaçlarının kendi rakiplerini temizleyerek devleti ele geçirmek olduğunun çok geç anlaşıldığını kaydetti.

"Bu yapıyı iyi tanıyamazsanız sıradan insanlar, sıradan Müslümanlar gibi görürsünüz." diyen Avcı, "2013'e kadar gerçek yüzleri ortaya çıkmadı. 2013'te gerçek yüzleri ortaya çıktı ama o zaman da gücü anlaşılamadı. Bu kadar güçlü olabilecekleri, böyle bir darbeyi planlayabilecekleri gözükmedi ama 15 Temmuz her şeyi orta yere döktü. Şimdi bundan sonrasına bakmak, bundan sonrasına çözüm üretmek lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, bir katılımcının "Bazı çevreler 15 Temmuz'daki darbe girişiminin 'kontrollü darbe' olduğunu söylüyor. Siz buna katılıyor musunuz?" sorusu üzerine, dünyada buna benzer garip şeyler söylendiğini belirtti.

Bazı ülkelerin de "kontrollü darbe" dediğini aktaran Avcı ancak bunun her şeyiyle çok açık bir darbe olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ancak iyi görülemediği için, iyi anlayıp göremeyenler, bu olayın kontrollü olduğunu sanmaktadır. Şimdi iddianameler, ifadeler daha yeni yeni ortaya çıkıyor. İyi incelendiğinde darbenin nasıl planlandığını, nerelerde toplantı yapıldığını, kimlerin karıştığını, kimlerin hangi görevleri aldığını bütün boyutuyla görüyorsunuz. O boyutuna iyi baktığınız zaman her şeyiyle mükemmel planmış bir darbe olduğuna tereddüt yok. Bu darbe, hiç tereddüde mahal bırakmayacak bir şekilde Fetullah Gülen örgütü tarafından planlanmış, organize edilmiş, onun tarafından uygulanmıştır. Daha önümüzdeki süreçte bütün boyutlarıyla ortaya çıkacak."

Avcı, konuşmasının ardından kitaplarını imzaladı.