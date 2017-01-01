Yalova'da THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali heyecanı

YALOVA (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali organizasyonunda Fenerbahçe ile Yunanistan'ın Olympiakos takımı arasında oynanan şampiyonluk maçı için Yalova'da dev ekran kuruldu.
Yalova Belediyesi ekiplerince karşılaşmadan saatler önce 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda dev ekran kurularak, vatandaşlar için oturma alanları oluşturuldu.
Maçı izlemek için meydandaki yerini alan vatandaşlar, müsabakaya büyük ilgi gösterdi.
Karşılaşmayı heyecanla takip eden vatandaşlar, zaman zaman tezahürat yaptı.