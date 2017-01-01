Düzce'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ozan Büyüktazim idaresindeki 81 BD 884 plakalı otomobil, Zahid Kevseri Bulvarı Metek TOKİ ışıklı kavşakta, Mustafa Doğan yönetimindeki 03 BA 201 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Hanım Durdu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.

Araçlarda bulunan diğer yaralılar Selma, Murat ve Eren Büyüktazim ile Havva Doğan, sağlık ekiplerince ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

- Kaza anı araç kamerasında

Öte yandan kaza anı, kırmızı ışıkta dönüş için bekleyen bir otomobilin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Doğan yönetimindeki otomobilin, dönüş yaparken diğer araçla çarpışması görülüyor. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların yaralıların yardımına gelmesi de görüntülerde yer alıyor.