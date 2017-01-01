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Suriye'deki iç savaş

21 Mayıs 2017 Pazar, 22:47

KİLİS (AA) - Suriye'nin Halep kentine bağlı Bab ilçesinde tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan bir kişi, Kilis'te tedavi altına alındı.

Bab ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile terör örgütü DEAŞ arasında çıkan çatışmaların ardından bölgeden kaçan teröristlerce önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olayda yaralanan bir Suriyeli, yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi.

112 Acil Servis ekipleri tarafından sınırdan alınan yaralı, ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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