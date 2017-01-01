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Ambulans ile halk otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

21 Mayıs 2017 Pazar, 22:51

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, ambulans ile halk otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Erdim Abakay yönetimindeki 45 FV 112 plakalı ambulans, 5303 Sokak'ta Necip Yürük idaresindeki 45 D 0079 plakalı halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı. Yaralılar Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi ve Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Ambulansın acil bir göreve gitmediği, içinde hasta olmadığı, tepe lambası ve sirenlerinin kapalı olduğu belirtildi.

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