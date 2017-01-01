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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, aldıkları sonuçla şampiyonluk şanslarının azaldığını söyledi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk defa Trabzonspor'un yeni yapılan stadına geldiğini belirterek, "Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok büyük bir camia, yakışmış. Trabzonspor, Türk futbolunun önemli taşlarından biri. Türk futbolunda hep var. Sadece burada değil tüm kulüplerde Trabzon'da yetişmiş oyuncular var." dedi.

Trabzonspor'un baskılı, sert ve faullü oynayan bir takım olduğunu vurgulayan Avcı, şöyle devam etti:

"Geçişleri de atakları da çok çabuk sonuçlandıran bir takım. Bugün biz özellikle merkeze oynamayacaktık. Merkezde çok baskı yedik. Alışık olmadığımız, geçiş oyunlarının olduğu, dengeli olmayan bir ilk yarı yaşandı. Rakip pozisyona girdi, ilk yarı bizden daha etkiliydiler. Bizim özellikle son haftalarda oynadığımız, geliştirdiğimiz topa sahip olma oyununu 55. dakikadan sonra devreye soktuk. Bu dakikadan sonra oyuncularımızın topa sahip olarak, pozisyona girerek oyun gücünü sahada göstermeleri beni mutlu etti. Bugün itibariyle 32. hafta bitti ve bu haftaya kadar yarışın içindeyiz. Bu bizim için keyifli bir durum. 3 senelik yeniden yapılanan bir kulüpte 2 kere Avrupa kupalarında mücadele ettik. Bugün de Şampiyonlar Ligi'nin garanti olması önemli bir başarı. Önümüzde bir de Ziraat Türkiye Kupası maçı var. Harika başladığımız sezonu harika bitirmek istiyoruz."

Trabzonspor'un 20'nin üzerinde faul yaptığını dile getiren Avcı, "İkinci yarıda bu rakam düştü çünkü topa sahip olduğumuzda onların temposunun düşeceğini biliyorduk. Kupada 120 dakika oynadıktan sonra bugün özellikle ikinci yarıda 35-40 dakika böyle oynamak kolay değil. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz. Bardağın dolu tarafında çok mutlu olmamız enerjimizin yukarıda olması gereken bir sezon yaşıyoruz. Trabzonspor'a da bu geçiş döneminde tekrar yukarılarda olabilecek kadroyu kurdukları için de teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Avcı, şampiyonluk şanslarına ilişkin bir soru üzerine, "Bugün aldığımız beraberliğin ardından şampiyonluk şansımız azaldı. Fark bugün itibariyle 4 puan oldu. Yarıştığımız takım Beşiktaş. Ligin en kaliteli takımlarından bir tanesiydi. Ligin yarısında biz, yarısında onlar lider kaldılar. Oyun olarak Beşiktaş'a iki maçta da üstünlük sağladık. Bir beraberlik ve bir galibiyetimiz var. Bardağın dolu tarafı bu. Şansımız azaldı ancak matematiksel olarak devam ediyor. Kalan iki maçımızı kazanarak devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, gelecek sezonun planlamasını yaptıklarını belirterek, uzun vadede çalışacakmış gibi hareket ettiğini anlattı.

Deneyimli teknik adam Galatasaray'dan teklif alıp almadığına ilişkin ise "Bu sene bir teklif almadım." yanıtını verdi.

Beşiktaş'ın Gaziantepspor yönetiminden 27 bin bilet talep etmesine yönelik soruya ise Avcı, "Onların kendi arasında olan bir şey. Beşiktaş ile yarıştığımız için mutluyuz. Saha dışında bu tür konuşmaların içinde olan birisi değilim." şeklinde cevap verdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı çok istediklerini de kaydeden Avcı, "2010-11 sezonunda penaltılarla kaybetmiştik. Bu yıl kazanacağımıza inanıyorum. Bu kadar güzelliklerin arasında bu işin süsü kupaysa bu da bize yakışır. Atiker Konyaspor da bu ligin çıkış yapan değerli bir takımı. Ben de oyuncularım da inanıyor. Bunu cebimize koymaya çalışacağız." diyerek sözlerini tamamladı.