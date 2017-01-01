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KOCAELİ (AA) - Abhaz Dernekleri Federasyonu tarafından Çerkez sürgününün 153. yılı dolayısıyla Kocaeli'nde anma etkinliği gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Kafkas kökenli vatandaşlar ve federasyon üyeleri, Çarlık Rusyası tarafından 21 Mayıs 1864'de 1,5 milyon Çerkezin sürgün edilmesi ve bu sürgün sırasında hayatını kaybedenler anmak için düzenlenen etkinlik kapsamında Kandıra'nın Babalı köyü sahilinde toplandı.

İlk olarak Kandıra'nın Karaağaç Mahallesi’nde bulunan Abhaz ve Çerkez mezarlığı ziyaret edildi. Burada sürgünde hayatını kaybedenler için Kur’an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Sürgünde gemilerden inen Kafkas halklarının ilk ayak bastığı yer olan Babalı kumsalında, sürgünü anlatan tiyatro gösterisi sergilendi. Ardından denize çelenk bırakıldı ve karanfiller atıldı.

Programda, sürgünde ölen insanlar için ağıtlar yakıldı.

Program, "Nart ateşi"nin yakılmasının ardından sona erdi.

- "Kafkas halklarının yaşadığı acılar Irak’ta, Suriye’de yaşanıyor"



Abhaz Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan acıları unutturmamak adına, her yıl olduğu gibi yine burada toplandıklarını ve sürgünde hayatını kaybedenleri andıklarını söyledi.

Bugünün sadece Abhazlara has acı bir gün olmadığını, bütün Kuzey Kafkas halklarının en güçlü şekilde bu acıyı hissettiği bir gün olduğunu belirten Ceylan, "Biz kendi topraklarımızı savunurken yenildik ve sürüldük. Şu an ayakta durduğumuz yer, çocuk mezarları. Mezar taşlarımızı görüyorsunuz. Bunları biz yaptık. Bu çocuklar, o annelerin denizde ölüp canlıymış gibi emzirerek saklayabildiği, kıyıya getirebildiği çocuklar. Bunlar gibi yüzlercesini, binlercesini ne yazık Karadeniz aldı." diye konuştu.

Kafkas halklarının yaşadığı acıları, bugün Irak’ta, Suriye’de, Libya’daki insanların da yaşadığını ifade eden Ceylan, şunları söyledi:

"Daha dün Akdeniz’de kıyıya vuran çocukların resimlerini görüyoruz. 153 yıl önce biz de aynı acıları yaşamıştık. Tarih tekerrür ediyor fakat etmesin. İşte, biz 'bu acılar tekrar yaşanmasın' diye anıyoruz. Bunu en çok anlamasını istediğimiz kesim emperyal güçlerdir. Bunu yapmayın, bu dünya sizin babanızın mülkü değil. Bu dünyayı istediğiniz gibi keyfinizce yönetemezsiniz. Sizin demokrasiyle falan uzaktan yakından ilginiz yok. Tamamen kendi çıkarlarınıza uygun emperyal bir zihniyetle gidiyorsunuz. Abhazya olarak ve Abhaz halkı bağımsızlıktan geriye asla adım atmayacak."

Anma etkinliğine, Ceylan'ın yanı sıra Abhazya'nın Türkiye Temsilcisi Alyas Asabua, elçilik görevlisi Cambu İncsija, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve Abhaz dernekleri üyeleri katıldı.